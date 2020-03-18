Как выбрать качественный матрас для хорошего сна?

Сон является необходимым для любого человека. Качество сна напрямую влияет на здоровье человека. Дело в том, что во время сна организм человека и его нервная система восстанавливаются. Всем известно, что качество сна зависит от правильного выбора постельных принадлежностей. Особенно это касается матрасов. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент матрасов. Выбрать качественный матрас, исходя из внешнего осмотра невозможно. По следующей ссылке: https://poofi.ru/ у каждого есть возможность приобрести матрас для того, чтобы спать абсолютно комфортабельно по весьма нормальной и демократичной цене.

На какие разновидности можно поделить сегодня современные матрасы?

Матрасы по своей конструкции делятся на три вида:

матрасы с зависимым блоком пружин. Этот тип матраса сконструирован таким образом, что все пружины соединены между собой. При этом когда происходит давление на одну пружину, оно распространяется на все. Эти матрасы становятся все менее популярными, так как эта конструкция является не совсем эргономичной; матрасы с независимыми блоками пружин. Такая конструкция имеет большое количество пружин, которые не соединены друг с другом. Помимо этого, каждая пружина помещена в специальный тканевый чехол. Конструкция отлично адаптируется под контуры тела человека, что способствует качественному сну; беспружинные матрасы. Данная конструкция создана из блоков натуральных или искусственных наполнителей. По своим анатомическим свойствам такие конструкции не уступают пружинным вариантам.

При выборе матраса стоит ориентироваться не только на конструкцию и материалы, входящие в состав, особое внимание стоит уделить жесткости матраса. Для деток, чей позвоночник еще не сформирован, рекомендуется использовать жесткие матрасы, а пожилым людям наиболее подходят мягкие изделия, которые помогут максимально расслабить мышцы во время сна. Естественно, что подбирая матрас каждый ориентируется в большинстве случаев на финансовые ресурсы, а следует ориентироваться исключительно на качество изделия.