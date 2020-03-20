Этапы пересадки волос: плюсы и минусы процедуры

Волосы и их красивый вид — показатель здоровья человека. Когда начинается существенное выпадение, они становятся ломкими и безжизненными, так что в организме все не так, и необходимо принимать срочнейшие меры. На ранних стадиях такой болезни, как алопеция, задача решается с помощью медикаментозного и физиотерапевтического лечения. По следующей ссылке: https://hairline.kz есть возможность пересадить волосяные фолликулы по очень демократичной и вполне приемлемой цене.

Методы пересадки волос и показания к процедуре

В случае, когда никакие медикаментозные средства не помогают побороть проблему, специалисты рекомендуют пересадку волос – советуют проведение пересадки волосяных фолликул из донорской области в лысину. Показаниями к проведению подобной процедуре считают:

все разновидности и этапы алопеции;

залысины на затылке или же другие неприятные залысины по голове;

отсутствие волос на бровях;

появление залысин на лбу, висках;

низкая плотность волос с видимыми зазорами в эпителии головы.

Почему следует соглашаться на процедуру пересадки волос?

В настоящее время специалисты используют два основных метода, каждый из которых имеет свои достоинства и минусы. Метод лоскутный — это трансплантация участков кожи с содержащимися в них волосяными фолликулами. Существует возможность пересадки большого количества трансплантатов за 3-4 часа. К плюсам процедуры можно отнести минимальные хирургические расходы в плане различного использования инструментов, материалов, средств и так далее.

К сожалению, человека ожидает долгое восстановление. Трансплантация волос проводится с использованием метода экстракции с помощью непрерывной ассоциации фолликулов. В этом случае материал трансплантата удаляется специальными хирургическими инструментами без разрезов.

После процесса пересадки нет явных маленьких ранок, не остаются шрамы, а все что может быть, это микротрещинки (диаметром около 2 мм), которые заживают независимо. Не только область затылка, но и другие части тела, которые можно использовать в качестве донорских областей. Период восстановления длится от 5 до 8 дней. Реабилитация более комфортна и безболезнена. Стоимость такой процедуры высокая, поэтому рассчитывать на то, что все обойдется дешево не стоит.