Зародившийся на рубеже веков новый вид досуга быстро распространился в Европе и России, завоевав сердца романтиков и мечтателей, авантюристов и всех, кто когда-либо читал, смотрел фильмы о невероятных приключениях, подвигах и необыкновенных событиях или мечтал о них. Сегодняшние локации – не чета первым экспериментам на этом поприще. Теперь, открывая дверь в квеструм, игроки с ходу окунаются в гущу событий. Благодаря оригинальным интерьерам, реквизиту, всяким мелочам, звуковым и прочим эффектам, команда оказывается в замке колдуна или рубке звездолета, тайной лаборатории или проклятом доме, где обитают привидения, а то и в таинственном бункере, который вдруг перестал выполнять свои функции, как в квесте «Убежище» в Воронеже. Дальше участникам приключения предстоит обследовать все комнаты в поисках разнообразных подсказок, ключей, особых предметов, решить ряд загадок разной степени сложности, разгадать тайны локации и успеть за час выбраться из нее.

Чтобы потенциальные посетители могли ориентироваться в многообразии существующих и регулярно открывающихся эскейпрумов, была придумана особая классификация. Так, все квесты можно разделить на классические с поиском ключей и предметов, загадками и логичным сюжетом в детективном, фантастическом, приключенческом жанре, ролевые (с возможностью играть большими компаниями без привязки к конкретной локации, с вариативным сценарием и открытым финалом), экшены (в них больше активных, нежели умственных действий) и перформансы (с участием актеров в роли тех или иных персонажей, чаще различных монстров в хоррорах). Отдельно стоит отметить формат, позволяющий участникам игры совмещать решение логических задач с физической активностью, а также проживать сразу несколько историй (испытаний) вместо одного. Ярким примером такого нестандартного escape the room является квест «5 жизней» в Воронеже.

Если вы все еще затрудняетесь с выбором подходящего стиля, жанра и формата, обратитесь к мнению опытных игроков. Проверенный метод отбора — пройти все локации одного проекта с положительными отзывами. К примеру, судя по отзывам, квесты «Пуаро в Петровском Пассаже» в Воронеже явно заслуживают внимания; их хвалят за отменное качество оформления, продуманные сюжеты и разнообразие. Попробуйте и не пожалеете!

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