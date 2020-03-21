Каждый родитель хочет порадовать своего ребенка в день рождения, не только вручив ему долгожданный подарок, но и устроив веселый праздник. Дети обожают все новое, им нравятся активные игры и компьютерная реальность, яркие краски, фейерверки, музыкальные представления и разнообразные шоу с клоунами, научными экспериментами и аниматорами. Часто такое мероприятие, особенно с учетом числа гостей, стоимости угощения и других расходов влетает мамам и папам именинника в копеечку.

Как же отметить детский день рождения в Воронеже, потратив минимум нервов и времени на приготовления и не пробив дыру в семейном бюджете? Один из самых недорогих вариантов – домашнее чаепитие. Детям устраивают сладкий или сытный стол, но при этом родителям приходится самим развлекать ребят, придумывая конкурсы, организуя настольные игры и другие виды досуга. Пригласив домой аниматоров, взрослые снимают с себя обязанности по организации развлекательной программы, но шумные игры и соревнования, устроенные веселыми ведущими даже для нескольких ребятишек, требуют много свободного пространства в квартире, наличием которого могут похвастаться далеко не все городские жители.

Квесты для детей в Воронеже — отличный вариант детского праздника, который придется по душе и девчонкам, и мальчишкам, и взрослым. Одно из главных преимуществ игр в параллельной реальности состоит в том, что их участники не просто веселятся, испытывают азарт и удовольствие от выпавших на их долю приключений. У такого времяпровождения есть вполне ощутимая польза. Дети развивают логику, смекалку, нестандартное мышление, учатся прислушиваться друг к другу, работать в команде, искать, анализировать, сопоставлять факты. В зависимости от тематики и сюжета квесты в Воронеже могут быть простыми и сложными, интеллектуальными и активными, с преобладанием логических задачек или механических и технических заданий на скорость, ловкость, сообразительность. Ребята разгадывают шифры, вскрывают сейфы и тайники, расколдовывают и спасают целые миры, побеждают космических пришельцев, пиратов, злых волшебников. Длится такая игра не более часа, но этого времени с лихвой хватает на исследование сказочных вселенных и поиски решения главной задачи. Большинство компаний, занимающихся организацией и проведением квестов, выделяют специально оборудованное помещение, где после всех приключений именинник и его гости могут полакомиться вкусной пиццей и фруктами, конфетами и тортом, поделиться впечатлениями от прохождения локации. Это – удобный, полезный, веселый и достаточно бюджетный способ отметить праздник любого формата.

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