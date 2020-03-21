Очень часто во времена студенчества люди желают немного подзаработать и стать самостоятельными. Но проблема тут заключается в том, что не все работодатели принимают молодых людей, у которых нет ни опыта, ни диплома, с распростертыми объятиями. Таким образом, к поиску подработки необходимо подойти очень тщательно.

Как искать работу

Стоит отметить, что у поиска занятости для студентов есть несколько особенностей:

работа не должна мешать учебе. У такой занятости должен быть гибкий график. Лучше всего подходит трудоустройство на выходных или по вечерам. Важно, чтобы у вас оставалось время на посещение занятий, да и про отдых нельзя забывать – иначе какой во всем этом смысл;

старайтесь искать занятость, которая пригодится в будущем. Конечно, деньги – это хорошо. Но следует мыслить в перспективу. Ищите работу, которая станет плюсом в вашем резюме. И речь необязательно идет о трудоустройстве по специальности. Например, если должность предполагает постоянное общение с людьми, это позволит улучшить коммуникабельность и стрессоустойчивость, что обязательно пригодится в дальнейшем;

приступить к поиску нужно заранее. Если речь идет о подработке на каникулы, затягивать не стоит – начните искать вакансии за несколько недель, чтобы своевременно приступить к должности;

сконцентрируйте внимание на определенных профессиях. Так вы и времени потратите меньше, и сможете подобрать наиболее подходящее предложение.

Рейтинг лучших профессий

Среди наиболее популярных вариантов трудоустройства, которые подойдут студентам, можно выделить:

операторов контакт-центров. Легко трудоустроиться, можно подстроить под себя график. Правда, тут необходима неплохая стрессоустойчивость. Да и оплата (особенно в первые месяцы) будет не слишком высокая;

грузчик. Классика временной подработки. Да и платят не так уж и мало. Правда, подходит занятость лишь физически крепким людям – иначе на лечение спины придется отдать намного больше, чем вы заработаете;

официант. Люди в сфере обслуживания востребованы всегда. Если же еще и вести себя с клиентами обходительно, есть шанс неплохо заработать на чаевых. Но вот стабильности в зарплате нет.

Кроме того, нельзя пройти мимо занятости в сфере BTL и Event. Так как промо-акции проводятся постоянно, то и спрос на таких специалистов достаточно большой. При этом выбор профессий тоже огромный – можно трудоустроиться аниматоров, промоутером, мерчендайзером, тайным покупателем, ростовой куклой и т. д. Среди такого разнообразия вы точно подберете подходящий вариант. У работы гибкий график, ставка за час может составлять до 500 рублей и более. Часто наниматели ищут именно молодых людей, благодаря чему проблем с прохождением собеседования не будет. Подыскать вакансии из области BTL и Event можно тут: prommu.com/vacancy.