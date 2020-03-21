Проекционные экраны MW – особенности

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Домашний кинотеатр чаще всего встраивается в существующий интерьер. Яркость, а также насыщенность изображения напрямую зависит от качества затемнения, а также отсутствия засветки. И в помещениях, где изобилие светлых поверхностей, черный будет серым из-за переотражений. Для того чтобы углубить темные тона изображения, сконструированы поверхности серого тона. Благодаря свойствам серого экрана, поглощается значительная часть переотраженного света.