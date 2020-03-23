Самый топовые Российские фильмы и сериалы

Еще не забыты времена жуткого застоя, проявляющегося не только в повседневной жизни людей, но и отразившегося после распада Союза на многих сферах человеческой жизнедеятельности. Однако последние годы российский кинематограф не перестает удивлять нас своими премьерами. Многосерийные ленты на данное время начали свое соперничество с полнометражными картинами и уже выходят в лидеры, ведь людей всегда интересовали длительные развертывания событий. Российские сериалы на https://russkieseriali.net/russkiye-serialy-onlajn/ отличаются многогранностью, особым менталитетом, основанным на чувствах, искренности, душевности, эмоциональности. Герои демонстрируют невероятное мужество, любовь к родине, самые лучшие человеческие качества. Основное внимание режиссеров лент сосредоточено на мелодраматическом, военном, историческом, детективном жанрах. Чувства, передаваемые актерским составом просты и понятны каждому человеку, поэтому популярность кинокартин многосерийного жанра растет, потребность увеличивается, люди с большим удовольствием смотрят фильмы, а главные персонажи вызывают искренние неподдельные эмоции, особенно сопереживание. Ожидание новых серий понятно, поклонники желают знать, чем завершаться приключения и это желание подстегивает создателей на съемки новых сезонов.

Благодаря постоянно развивающимся технологиям проекты оснащены лучшими спецэффектами, компьютерной графикой. Однако лучшие российские сериалы придерживаются старых традиций и в съемках участвуют мастера, способные выполнять профессионально самые сложные трюки. Да, мастерство каскадеров по-прежнему активно используется российским кинематографом, далеко не все актеры могут и хотят рисковать здоровьем, жизнью. После основного жанра — мелодрамы, много русских лент посвящено военной тематике, особенно периоду второго мирового противостояния немецкой оккупации. Мы видим судьбы через призму истории, удивляемся мужеству, стойкости, целеустремленности, задаем вопрос о том, как бы поступили на месте персонажа. При этом погружаемся мысленно в разворачивающиеся события, узнаем новые странички исторических событий, живем моментами, что делает особо ценной работу создателей лент. Наряду с вышеперечисленными жанрами, российские режиссеры активно снимают фантастические, мистические, детективные проекты, которые затем восторженно воспринимаются любителями именно этих категорий кинематографии. Нашим ресурсом собрана огромная кино библиотека. Простой доступный интерфейс, качественное воспроизведение картинки, замечательное звуковое сопровождение позволит любому гостю подобрать для себя наиболее интересующий сериал. Постоянное обновление позволит вам смотреть самые новые работы российских кудесников кино.