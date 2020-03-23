Быстро и качественно выполнить ремонт квартиры может только компания, обладающая набором соответствующих возможностей и характеристик. В первую очередь – это опыт проведения подобных работ, штат грамотных ответственных рабочих, быстрое реагирование на требования заказчика и, конечно демократичные расценки.

Всегда нужно выбирать лидера

Компания «ДомПрофи24» обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы удерживать ведущие позиции, невзирая на большую конкуренцию в данном сегменте. Московский регион отличается повышенными требованиями со стороны заказчиков, поэтому квалификация наших рабочих очень высока. Достаточно сказать, что мы занимаемся не только ремонтом, но и реставрацией интерьера любой сложности.

Перед тем, как начать ремонт квартир, на объект выезжает замерщик, который бесплатно определяет спектр необходимых технологических операций, а также поможет сориентироваться в отношении необходимых материалов. Документально закрепляются сроки выполнения каждого этапа осуществляемых работ, график поставки материалов и т. д.

Выгоды от сотрудничества с компанией «ДомПрофи24»

Помимо высочайшего качества и коротких сроков, мы производим ремонт квартир в Москве с применением инновационных технологий и материалов. Каждый клиент «ДомПрофи24» может рассчитывать на:

Стабильные невысокие цены;

5-ти летнюю гарантию;

Ежедневный фотоотчет перед заказчиком;

Аккуратность и щепетильность в работе;

Финальную уборку комнат.

Любой заказчик может лично познакомиться с мастерами и ведущими специалистами, которые являются исключительно гражданами РФ. Наша компания выполняет все виды ремонтов, начиная от косметического, и заканчивая ремонтом под ключ. Поэтому у клиентов большой выбор, в зависимости от состояния квартиры и собственного видения объема работ. Более подробную информацию можно получить на https://domprofi24.ru/.

Дополнительные бонусы

Для удобства клиентов «ДомПрофи24» принимает оплату, как наличными, так и по безналу. Кроме того, есть возможность оформить кредит или рассрочку. Также, приятным моментом станут проводимые акции, например, при капитальном ремонте мы дарим заказчику все двери.

Сотрудничая с компанией «ДомПрофи24» каждый клиент получает именно то, что он хочет. При этом, отличный сервис без дополнительных расходов неизменно позволяет увеличивать клиентскую базу, привлекая новых партнеров.