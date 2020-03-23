Необычные факты о жизни в Японию

Японская культура формировалась тысячелетиями и практически не изменилась с древних времен. Европейцам, чей уклад жизни меняется очень быстро, некоторые законы Японии могут показаться странными. Конечно самым известным символом Японии для молодёжи является аниме прочесть об этом можно тут: https://ojapan.ru/anime/.

Смертная казнь

В современном мире мало высокоразвитых стран, в которых сохранилась смертная казнь. Япония одна из них, этот вид наказания поддерживает больше 80% населения. В отличие от США, где тоже есть штаты, карающие преступников смертью, в поднебесной этот процесс закрыт для доступа людей. Даже родственникам не разрешается присутствовать при повешеньи. Да, способ казни в Японии не менялся с 19-го века. Однако в древние века многие прибегали к харакири, сейчас это не так распространено.

Пожилые преступники

Еще 30 лет назад большинство преступников были молодыми людьми. Сегодня в Японии количество заключенных старше 60 лет увеличилось до 20% от общего числа преступников. В основном они совершают кражи. Прибывание в тюрьме дает им возможность на нормальные условия существования и полноценное питание. Из чего можно сделать вывод, что причина «старения» преступников — тяжелое финансовое положение пожилых людей.

Унизительные школьные правила

В японских школах царит строгая дисциплина. Ученики должны придерживаться не только правил поведения, но и определенной формы, которая определяет не только длину юбок, но и цвет нижнего белья. Школьникам нельзя пользоваться косметическими средствами (лосьоном, кремом), гигиенической помадой и выщипывать брови. Некоторых даже принуждают сменить цвет волос. Так, в 2010 году японская школьница обратилась в суд, так как ее заставляли сменить натуральный коричневый оттенок волос, с которым она родилась, на черный. Администрация школы объяснила свое требование тем, что у всех остальных учеников волосы черные, из-за чего девочка выделялась.

Брачные законы

Даже в 21 веке японцы строго соблюдают брачные традиции. В стране разрешены только разнополые браки. Мужчина имеет массу привилегий, в то время как на женщину ложится весь груз заботы о семье и доме. Даже если она работает, муж требует абсолютной чистоты в доме и горячий ужин. Детьми также занимается исключительно женщина.



Внебрачные дети не могут претендовать на наследство наравне с теми, что родились в браке. Как правило, они получают только половину от того, на что имели бы право, родись в Европе. Молодые население не спешит узаконивать отношения, многие японцы остаются одинокими до зрелого возраста.

Трудолюбие

В Японии существует такое понятие, как «кароси» – смерть в результате переутомления. Под эту категорию подпадают самоубийцы и те, кто умер из-за нарушения здоровья. Не так давно даже вышел закон о том, что сверхурочная работа не может превышать 20 часов в неделю.

Азартные игры

Такие развлечения в Японии под запретом. В городах есть залы игровых автоматов, но выигрывают в них не деньги, а игрушки либо небольшие предметы, например ручку.

Взрослое усыновление

Если в семье успешного бизнесмена нет сына, которому можно передать свое дело, закон разрешает усыновить взрослого мужчину. Он берет фамилию приемного отца и становится полноправным наследником.

Заключение

Это не все особенности японского общества. Большинство из них не понятны людям с нашим образом жизни. Жизнь в наших странах отличается не только законами, но и едой. Японцы, очень любя рыбу фугу, хотя она смертельно опасна. Прочесть о том как её готовят и почему её так ценят можно здесь: https://ojapan.ru/yaponskaya-ryba-fugu/.