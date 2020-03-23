Перед реализацией товаров их необходимо расфасовать в тару. По возможности, данная операция автоматизируется. Однако применение станков не всегда возможно. И в таких случаях актуальной оказывается ручная фасовка и упаковка — https://hand-operation.ru/fasovka-i-upakovka. Ее выполнением занимаются опытные сборщики. Поэтому такой сервис рекомендуется заказывать в специализированном центре ручных операций. Рассмотрим основные категории товаров, которые целесообразно упаковывать вручную.
Ручная фасовка: для чего она нужна?
Вручную упаковывается продукция различных категорий:
- Наушники, зарядные устройства, кабели.
- Датабанки, пауэрбанки.
- Флэш-накопители, диски.
- Банковские и СИМ-карты.
- Бижутерия, сувениры.
- Косметика, парфюмерия.
- Колготки, чулки, перчатки.
- Пакетированные товары (чай, стики кофе).
- Шоколад, конфеты, кондитерские изделия.
- Подарочные и акционные наборы.
- Гигиенические комплекты для гостиниц, отелей и др.
Часто такие изделия требуется укладывать в ложементы. Это необходимо для того, чтобы товары были повернуты «лицом» к покупателю. Станкам выполнение такой работы не под силу. И даже если удается наладить автоматизированную фасовочную линию, велика вероятность возникновения брака. Человек же постоянно контролирует процесс. Поэтому качество сервиса – на высоте!
Без ручного труда не обойтись и в том случае, если нужно выполнить перефасовку. При такой работе товары вынимаются из одной упаковки и укладываются в другую. Целью перефасовки может быть как изменение количества продуктов в таре, так и формирование новых наборов (с добавлением или извлечением ряда позиций).
Нередко требуется также упаковка товаров со строгим соблюдением их количества, учета габаритных и дизайнерских характеристик. Даже самое высокотехнологичное оборудование не способно выполнить такую работу настолько качественно, как это может сделать опытный сборщик.
А в случае с подготовкой акционных, рекламных наборов здесь и вовсе не о чем говорить. Подготавливая каждый комплект, необходимо взять несколько продуктов из разных коробок, сложить их в определенном порядке, склеить скотчем или скрепить другим способом. Это под силу только человеку.
В 21-м веке производственные процессы массово автоматизируются. Несмотря на это, существует большое количество операций, которые невозможно или нецелесообразно доверять станкам. Вот почему услуги ручной фасовки и упаковки продукции не теряют своей актуальности.