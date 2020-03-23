Перед реализацией товаров их необходимо расфасовать в тару. По возможности, данная операция автоматизируется. Однако применение станков не всегда возможно. И в таких случаях актуальной оказывается ручная фасовка и упаковка — https://hand-operation.ru/fasovka-i-upakovka. Ее выполнением занимаются опытные сборщики. Поэтому такой сервис рекомендуется заказывать в специализированном центре ручных операций. Рассмотрим основные категории товаров, которые целесообразно упаковывать вручную.

Ручная фасовка: для чего она нужна?

Вручную упаковывается продукция различных категорий:

Наушники, зарядные устройства, кабели.

Датабанки, пауэрбанки.

Флэш-накопители, диски.

Банковские и СИМ-карты.

Бижутерия, сувениры.

Косметика, парфюмерия.

Колготки, чулки, перчатки.

Пакетированные товары (чай, стики кофе).

Шоколад, конфеты, кондитерские изделия.

Подарочные и акционные наборы.

Гигиенические комплекты для гостиниц, отелей и др.

Часто такие изделия требуется укладывать в ложементы. Это необходимо для того, чтобы товары были повернуты «лицом» к покупателю. Станкам выполнение такой работы не под силу. И даже если удается наладить автоматизированную фасовочную линию, велика вероятность возникновения брака. Человек же постоянно контролирует процесс. Поэтому качество сервиса – на высоте!

Без ручного труда не обойтись и в том случае, если нужно выполнить перефасовку. При такой работе товары вынимаются из одной упаковки и укладываются в другую. Целью перефасовки может быть как изменение количества продуктов в таре, так и формирование новых наборов (с добавлением или извлечением ряда позиций).

Нередко требуется также упаковка товаров со строгим соблюдением их количества, учета габаритных и дизайнерских характеристик. Даже самое высокотехнологичное оборудование не способно выполнить такую работу настолько качественно, как это может сделать опытный сборщик.

А в случае с подготовкой акционных, рекламных наборов здесь и вовсе не о чем говорить. Подготавливая каждый комплект, необходимо взять несколько продуктов из разных коробок, сложить их в определенном порядке, склеить скотчем или скрепить другим способом. Это под силу только человеку.

В 21-м веке производственные процессы массово автоматизируются. Несмотря на это, существует большое количество операций, которые невозможно или нецелесообразно доверять станкам. Вот почему услуги ручной фасовки и упаковки продукции не теряют своей актуальности.