Любой бизнес строится на покупке и продаже товаров. Достаточно часто возникает необходимость для регистрации товарного знака. Товарный знак является отличительной чертой, которую покупатель быстро запоминает. Именно товарный знак придает бизнесу индивидуальность и отличает его от других. Чтобы иметь эксклюзивное право на данный знак, необходимо пройти оформление регистрации в соответствующих органах. Исходя из законодательства, только ИП или юридические лица имеют право на регистрацию данного знака. Чтобы это сделать, лучше всего обратиться к специалистам. Самостоятельное оформление документов возможно, но связано с большими рисками. Таким образом, если же все-таки нужна помощь в регистрации товарного знака помощь в регистрации товарного знака</a>, то лучше и правильнее обращаться на специализированный сайт, где есть возможность воспользоваться услугой по очень демократичным и вполне приемлемым ценам. В дополнительном порядке обо всех условиях нужно без проблем узнать заранее, а только потом действовать.

Что нужно сделать в первую очередь, чтобы осуществить регистрирование?

Для того, чтобы зарегистрировать необходимо:

иметь статус юридического лица либо же предпринимателя;

проверить товарный знак на уникальность;

собрать необходимые документы и подать заявление в Роспатент.

О чем следует знать во время оформления?

Стоит понимать, что свидетельство о регистрации будет защищать товарный знак только в границах государства, где оно было получено. В случае не использования данного знака свыше трех лет, любой желающий может аннулировать факт регистрации.

Помимо этого, стоит понимать, что товарный знак будет находиться под защитой только по отношению тех классов товаров и услуг, указанных непосредственно вовремя оформления. Для оформления потребуется также уплатить пошлину. Размер пошлины будет зависеть от количества таких моментов, как классы, товары и услуги, в отношении которых будет проводиться регистрация. Самостоятельно оформить регистрацию товарного знака можно, но это весьма сложный и трудоемкий процесс, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Профессионалы смогут взять на себя все хлопоты, связанные с регистрацией.