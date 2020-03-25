НОВИКАРД - лидер в производстве пластиковых карт в России

Создание пластиковых карт — это высокотехнологичное производство, для которого требуются новейшие инструменты, станки с ЧПУ и системы оборудования, которые минимизируют трудозатраты. И это определяется не только стремлением повысить производительность труда и снизить производственные затраты, но и устранить вероятность ошибок персонализации пластиковых карт, которые могут привести к материальной потере и потере доверия со стороны производителей и распространителей карт. NOVIKARD считается одним из лучших современных типографий, где изготавливаются пластиковые карты, и выполняется высококачественная офсетная печать. Таким образом, НОВИКАРД — это выгодное решение для тех, кому нужен данный вид продукции.

Производство пластиковых карт

Автоматизация и механическое производство стандартных ламинированных пластиковых карт опережает большинство других производственных процессов в нашей стране. Первый шаг в создании пластиковых карт – нанести символы на карту. Последний технический шаг заключается в настройке пластиковых карт, которые используются для всех типов карт. Настройка позволяет идентифицировать владельцев карт в соответствии со стандартами и целями карт. Более подробно можно прочитать по следующей ссылке: novicard.ru/izgotovleniye-plastikovykh-kart, где про изготовление представлена более детальная информация.

Создание изделия происходит в таком порядке:

нанесение символов;

кодирование магнитной полосы;

применение переменного штрих-кода;

печать личной информации;

лакирование.

Обычно изображение применяется для изменения цвета с помощью УФ-чернил. В этом случае УФ-пигменты чернил затвердевают на поверхности пластиковой пластины под воздействием мощных ультрафиолетовых ламп в специальной машине. Использование этой технологии обусловлено не впитывающей пластиковой поверхностью, в отличие от бумаги или картона, где обычно используются обычные цвета. После того, как карточки обрезаны, они возвращаются к нормальному виду и размеру. На следующем сайте: novicard.ru/tipografiya можно заказать подобные услуги по очень демократичным и вполне приемлемым ценам.