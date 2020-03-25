Особой популярностью пользуется просмотр видео контента в интернете. Сегодня большая часть населения предпочитает просматривать интересующие видео ролики, нежели читать данную информацию.
Порой пользователь сталкивается с неприятностью, когда видео снято не правильно. Вследствие этого видео отображается перевернуто и его крайне неудобно просматривать. Чаще всего, это происходит по той причине, что оператор просто поставил камеру во время съемки в неправильное положение. Решить эту проблему можно. Огромное количество вспомогательных программ позволяют повернуть видео. Среди софтов выделяют программы достаточно простые с которыми может справится любой и весьма сложные, для профессионалов. По следующей ссылке: http://amssoft.ru/kak-perevernut-video-na-kompyutere.php можно без проблем узнать подробности про то, как перевернуть видео на компьютере и с помощью какой программы это можно сделать максимально быстро и без проблем.
На что важно обратить особое внимание?
Среди основных программ для устранения неудобства просмотра, перевернутого видео можно выделить:
- Программа «Видеомонтаж». Это вполне простая и понятная программа, которая поможет легко перевернуть изображение видео. При этом данное ПО имеет весьма широкий функционал. С помощью него можно добавить титры, плавные переходы, изменить фон и многое другое. Для того, чтобы воспользоваться программой надо ее скачать, затем открыть и поместить в нее нужное видео. Затем найти параметр настройки перевернуть на 90 градусов и совершить разворот;
- Программа «Видеомастер» является еще одним удобным способом для возвращения нужного угла просмотра для видео. Эта программка способна преобразовывать различные видео файлы и менять их разрешение. Для устранения неудобства также следует скачать программу и в несколько кликов развернуть изображение видео;
- Программа «ВидеоШоу» позволяет просто и быстро изменить необходимое видео. Помимо этого, программа обладает огромным функционалом и подходит для тех, кто занимается видеообработкой, создание видеороликов и различного видео-контента.