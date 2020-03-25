Какими характеристиками должны обладать качественные газобетонные блоки?

В строительстве необходимо использовать только высококачественные, прочные и долговечные материалы. Еще в прошлом веке был создан весьма прочный и долговечный материал с помощью химической реакции газообразования внутри раствора. Такой материал получил название искусственный камень. Далее технология совершенствовалась, в ходе чего материал становился более универсальным. В итоге появились газобетонные блоки, которые широко применяются в строительстве. По следующей ссылке:https://artregion-group.ru/product/stroitelnye-bloki/gazobetonnye-bloki/ есть возможность без проблем приобрести качественные газобетонные блоки различных размеров и по очень приемлемой и демократичной цене.

Какими особенностями отличаются качественные газобетонные блоки?

Преимущества этого материала заключается в следующем:

газобетонные блоки обладают всеми преимуществами дерева и в то же время не обладают недостатками данного материала;

материал является весьма прочным и долговечным. Газобетонный блок очень похож на кирпич, но не требует такого же количества смеси для изготовления;

простота обработки. Данный материал легко поддается обработке даже с помощью ручных инструментов;

малый вес. Материал достаточно легкий и может легко подниматься на возвышенности даже человеком, в любом случае это огромнейший плюс;

экологичность. В составе газобетонных блоков используются только натуральные материалы. При этом он не имеет и токсических соединений, поэтому абсолютно безопасен;

долговечность. Материал не подвержен влиянию окружающей среды. Средний срок эксплуатации составляет примерно семьдесят пять лет;

низкая тепло проводимость. В тепло проводимости газобетонные блоки уступают дереву всего на несколько десятых;

низкая стоимость. Именно это является основной причиной использования газобетонных блоков в строительстве.

При выборе газобетонных блоков стоит уделить внимание внешнему виду, прочности и плотности, а также размерам.