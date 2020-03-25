Известно, что застенчивость многим способна испортить жизнь уже сама по себе. Избавиться от этого качества бывает непросто, но возможно

Существуют некоторые подсознательные установки, вызывающие реакцию застенчивости. Они действуют на уровне эмоций, включая механизмы застенчивости. Чтобы преодолеть это качество, нужно их осознать и постараться исправить своё поведение.

Обычно профессиональный психолог высокой квалификации помогает снять так называемый «код застенчивости», но есть приёмы, доступные каждому. Вот несколько простых и доступных способов, как выключить подсознательный механизм застенчивости.

Осознание проблемы

Застенчивый человек не осознаёт, что проблема именно в его застенчивости. Он может считать себя недостаточно сильным человеком, чтобы вступать в борьбу с препятствиями и чувствовать давление. На самом деле его потенциальные возможности, подавляемые застенчивостью, могут оказаться очень высокими, способными преодолеть препятствия. Когда человек это осознает, застенчивость уходит.

Принятие себя и своих особенностей

Довольно сложный этап в борьбе с застенчивостью. Результат преодоления на этом уровне может прийти не сразу. Обычно в силу особенностей психики и темперамента, человек становится застенчивым. Например, меланхолику и флегматику трудно силой устранить препятствие, возникающее на своём пути. Если холерик действует напором, сангвиник легко найдёт нужные слова в любой ситуации, то флегматик может промолчать, долго думать, что сказать и как за себя постоять, не говорят уже о меланхолике, который может не на шутку расстроиться.

На самом деле отсутствие напористости и быстрой реакции — не есть поражение. И когда человек учится использовать свой темперамент, а не пытается стать кем-то другим и уж тем более не завидует тем, кто может с лёгкостью поставить обидчика на место, застенчивость проходит. Поэтому человеку, страдающему болезненной застенчивостью, обязательно нужно не пытаться стать кем-то другим, а просто найти сильные стороны в своих особенностях и пользоваться ими.

Например, молчание в ответ на грубость может восприниматься обидчиком, как унижение и игнорирование. Многие женщины даже наигранно пытаются обижаться, как меланхолики, для того чтобы управлять окружающими и получать желаемое.

Чтение психологической литературы и развитие чувства юмора

Чтение поможет вам лучше понимать людей, а чувство юмора — отражать ситуации. Многие застенчивые люди начинают по-другому себя вести, как только осознают, как можно повлиять на ситуацию. Застенчивость становится меньше или вовсе исчезает, человек начинает чувствовать себя более защищённым.

За застенчивостью может скрываться желание всем понравиться и угодить. Таким людям не хватает тепла, ободрения, одобрения и принятия себя другими. Помните, что всем понравиться невозможно, поэтому нужно стараться быть самим собой. Тогда страх одиночества постепенно исчезнет и человек начинает чувствовать себя раскованно.

За застенчивостью может скрываться обострённая чувствительность и это далеко не худшее качество. Такой человек интуитивно чувствует, что можно и нельзя говорить, он всегда тщательно взвешивает свои слова и практически никогда не скажет лишнее. При отсутствии невротичности такое качество позволяет человеку понимать и чувствовать окружающих, избегать глупостей и поддерживать со всеми хорошие отношения.

Развивайте смелость, если считаете это необходимым. Застенчивость может победить раскованность и хорошее знание и использование социальных ролей. Со временем этот навык позволяет прекрасно ориентироваться в обстоятельствах и получать своё не прямолинейным путём, а извилистым.

Так что застенчивость можно и нужно побеждать. Но иногда это качество может принести значительную пользу.

По материалам: iNormal — Психология и Жизнь