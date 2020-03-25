Как выбрать качественные семена

На хороший урожай влияет очень много факторов, но все же одним из основных является ответственный выбор семян. В крупных магазинах есть целые отделы с красочными упаковками от всевозможных производителей. Многие заказывают посадочный материал в режиме онлайн. Привлекает отсутствие очередей, возможность сравнивать цены у разных компаниях, большой ассортимент.

И хотя чаще всего многие предпочитают все-таки традиционные магазины и супермаркеты, даже там не стоит хватать первую попавшуюся пачку без каких-либо сомнений. Важно внимательно изучить информацию, предоставленную на пакетике.

На какую именно информацию нужно обратить внимание?

1. На название культуры и сорта, которые обязательно должны быть указаны на обороте, желательно еще и на латинском языке. Если это гибрид, то должно также присутствовать специальное обозначение F1 или F2.

2. На советы по выращиванию и краткую информацию о данном сорте, которая включает в себя урожайность и сорт. Не все производители указывают это на упаковках своей продукции, но крупные компании, которые дорожат своей репутацией и заботятся о своих покупателях, предпочитают все же добавить это в описание. Заказывая семена почтой в Украине, России или любой другой стране, на сайте соответствующие характеристики можно почитать в описании товарной позиции.

3. На сведения о производителе. Обязательно должно быть указано не только название, но и полный адрес предприятия, а также контактный номер телефона или электронная почта, куда можно обращаться с жалобами.

4. На соответствие семян сельскохозяйственных культур государственному стандарту ДСТУ 2240-93.

5. На массу семян, а лучше их количество в пачке. Эта информация также обязательно должна быть на упаковке.

6. На срок годности, который не пропечатан вместе с другим текстом на типографии, а нанесен специальным штампом. Именно так поступают ответственные производители, ведь упаковки изготавливаются намного ранее непосредственной фасовки в них семян. Штампы с датами – хорошее решение в данном случае. Некоторые компании также указывают год семян, чтобы не было сомнений насчет того, сколько они пролежали на сыром складе.

7. На номер партии, ведь эта информация позволяет в дальнейшем купить точно такие же семена в случае хорошей урожайности.

8. На всхожесть в процентах (80-85 % ˗ нормальный показатель).

Некоторые производители также указывают информацию о том, что семена не стоит прогревать, промораживать или протравлять – это указывает на то, что производители уже провели все эти операции.

Не стоит забывать и о правилах хранения семян (влажность воздуха не больше 60%, а температура воздуха не выше 5°С), и тогда хороший урожай обеспечен.

Источник: semena.kr.ua ☎️ (066) 095-99-90