Тем, кто собирается обменять криптовалюту на фиатные деньги, необходимо понимать, что полноценное криптовалютное законодательство в нашем государстве пока отсутствует, поэтому все процессы покупки и продажи собственных криптовалютных накоплений будут проходить по «серым схемам». Вместе с тем, легальные криптообменники платят отчисления в налоговую, то есть работают легально и именно их стоит выбирать в качестве партнера для обмена, чтобы не нарушать закон.

Как вас могут обмануть

Как ни грустно, но сегодня в Интернете присутствует большое количество ресурсов, работающих под прикрытием криптообменников, но, на самом деле, попросту воруют деньги у доверчивых владельцев крипты. Причем вариантов воровства столько, и они настолько разнообразны, что для их описания нужна не отдельная статья, а целая книга.

К примеру, для мошенничества разрабатывается полноценный сайт. Блокировать риск попадания на подобный сайт можно очень просто – нужно не обращаться к ресурсам, которые работают менее нескольких месяцев, поскольку уже спустя месяц такие ресурсы оказываются в черных списках.

Для мошенников появление в черном списке – это не проблема, поскольку перенос небольшого по объему сайта с одного домена на другой – дело нескольких дней. После засветки сайта в черном списке или проявления интереса к нему со стороны правоохранительных органов, мошенник попросту меняет хостинг.

Еще одним методом обмана ничего не подозревающего пользователя является «фишинг». Эта схема предусматривает использование для мошенничества самых настоящих обменных ресурсов. На таких сервисах действительно проводятся действительные операции по обмену небольших сумм криптовалют, они могут обрасти положительными отзывами заказчиков, причем не только на собственном сайте, но и на независимых ресурсах (форумы, социальные сети). Проявляется мошенник только тогда, когда приходит действительно крупный заказчик обналичивания. Такого обманщика довольно сложно идентифицировать, поэтому специалисты советуют пользоваться исключительно сервисами, просуществовавшими в сети не менее года, а то и больше.

Советуем использовать сайт https://24coin.pro – проверенную площадку, которая обрела большую популярность как среди мелких, так и среди крупных заказчиков обмена. Площадка работает в автоматическом режиме, поэтому деньги на указанный счет приходят на протяжении от 5 до 60 минут.