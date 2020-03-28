Преимущества отдыха в отеле PortoFino

Основная цель отеля — создать комфорт каждому гостю. Работники «portofino» предлагают комфортабельные номера в самом центре города с прекрасным видом на море. Отель расположен на центральной набережной города Сочи. PortoFino отличается от многих отелей своим гостеприимством и желанием уделять внимание каждому клиенту. WI-FI работает круглосуточно на всей территории отеля.

К плюсам пребывания можно отнести:

• приятную атмосферу;

• уютные номера;

• комфорт;

• бесплатный доступ к интернету;

• вкусную еду;

• парковку;

• скидки.

Гости отеля получают 10% персональную скидку на услуги студии коррекции фигуры и некоторых других партнеров. Летом можно провести время, наслаждаясь едой и напитками в уютном кафе. Отель PortoFino расположен на центральной набережной курорта. Наличие частной парковки работает по предварительному заказу.

Преимущества отдыха в отеле

Есть четыре типа номеров на выбор, каждый из которых максимально удобен. Выбор номера может быть основан на пожеланиях клиента, таких как наличие рабочего места, вид на море или сад, наличие дизайнерской мебели, набор косметики и другие пожелания клиента. Отель может предложить гостям номера с видом на море или красивый сад, все зависит от пожеланий гостей и наличия номеров.

Отель PortoFino позволит клиентам полностью погрузиться в атмосферу комфорта, чистоты и заботы. Найти его не составит труда даже человеку, впервые прибывшему первый раз в России. В пяти минутах от главных достопримечательностей города PortoFino также предлагает своим клиентам возможность не тратить время на длительную поездку к морю. Выйдя из комнаты, можно сразу оказаться на оборудованном пляже, который отвечает всем современным требованиям и пожеланиям клиентов.

Таким образом, о можно узнать больше детальной, интересной и в то же время ценной информации, если перейти на официальный сайт. Здесь же представлены не только стоимость за номера в сезон и не сезон, но еще и возможно прочитать подробнее о дополнительных услугах, которые предлагают гостям в отеле. Следует отметить, что скидки действуют для постояльцев отеля, а также постоянных клиентов.