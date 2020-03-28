Самые популярные клининговые услуги сегодня

Команда профессионалов выполнит тщательную уборку каждой комнаты в любом помещении. Профессионалы с помощью лестницы, пылесоса и моющих средств удаляют пыль и грязь во всех местах. На сайте клининговой компании https://www.clean.dp.ua/ есть калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать стоимость услуги. Для этого необходимо ввести площадь квартиры, выбрать все дополнительные услуги, которые потребуются (мойка балкона, мебель).

Список услуг по уборке

Полный список услуг по уборке можно изучить на сайте клининговой компании. Команда профессионалов занимается уборкой и мытьем полов, стен, плитки, окон. Они также отлично удаляют пыль и грязь с плинтусов, люстр, труб, потолков, батарей. Двери, зеркала, поддоны, мебель будут очищены. В обязанности клининговой компании входит сбор и вывоз мусора вне квартиры. Спальни, кухни, ванные комнаты и прихожие будут чистыми в кратчайшие сроки, так как специалисты работают быстро и эффективно. Специалисты быстро удалят ржавчину, налет и плесень.

Главные плюсы заказа услуг клининга сегодня

К преимуществам клининговой компании можно отнести:

качество выполняемой уборки;

скорость;

низкие цены;

использование безопасных средств для уборки;

вывоз мусора.

Команда работает без выходных и перерывов. Клиент сам может выбрать количество людей, которые будут убирать квартиру самостоятельно. Используя оборудование, средства для очистки и инструменты для удаления грязи, ржавчины помещения будут полностью чистыми и аккуратными. Все применяемые средства имеют высокое качество, поэтому они не представляют опасности для здоровья жителей и не вызывают аллергию.

Следует подчеркнуть, что последним временем очень модным стало делать уборку с помощью экологически-чистых средств. Помимо этого, все клининговые услуги выполняются работниками, которые одеты в специальную униформу – у них есть защитные костюмы, маски, перчатки и очки для уборки. Именно средства защиты применяют для того, чтобы в доме у человека было все по максимуму стерильно. На каждом применяемом для уборки средства должны стоять знаки качества и «природы», либо знак «Эко-стандарта».