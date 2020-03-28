Как обрабатывать фотографии в программе «ФотоМастер»?

На сегодняшний день, обработка фото – это то, чем занимается очень много айтишников и компьютерщиков, в том числе фотографов. Дело в том, что существует множество программ, благодаря которым можно без проблем сделать все, что угодно. Но вот чтобы качественно обработать фото в Фотомастер необходимо в первую очередь зарегестрироваться на сайте, после чего научится пользоваться специальным сервисом. Конечно же, никто не говорит о том, чтобы все сделать с первого раза, но постепенно научится обрабатывать красивые фотографии можно.
Особенности обработки фото с помощью ФотоМастер
Благодаря удобной программе есть возможность почувствовать себя волшебником. Дело в том, что с помощью сервиса можно убрать все попавшие в кадр провода, поменять какой-то слишком темный фон на светлый или же посветлее, либо сделать снимок ярким и красочным. В любом случае, не нужно для этого специальное обучение или платить деньги за специальные курсы. Необходимо просто воспользоваться подсказками программы. Мощная программа поможет отредактировать фотографии как можно круче.
Какие 3 шага нужно сделать?
Итак, для корректного использования программы, необходимо в первую очередь:
- Настроить тональность и цветовую гамму. Что собой подразумевает качество обработки фотографий? Если применить ФотоМастер, то все удастся на все сто процентов круто. Для мгновенного результата следует прислушиваться к подсказкам программы, а чтобы активировать функции автоматической коррекции нужно просто нажать на эту функцию. В итоге, снимки просто станут более крутыми и яркими.
- Автокоррекция поможет каждому пользователю держать корректировку фотографии под полнейшим контролем. А вот если пользователь захочет, то может без проблем настроить параметры в ручном режиме и все делать самостоятельно. Можно применять различный цвет и использовать фильтры.
- Необходимо выполнять ретушь. Это означает, что если на снимке есть дефект, то его можно убрать, а если есть предмет, который нужно подчеркнуть, то можно выделить его благодаря специальным клавишам. Например, можно запросто устранить эффекты красных глаз.