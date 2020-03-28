Ни для кого не секрет, что в нашей стране тема домашнего насилия стоит очень остро. И если раньше об этом вообще не принято было говорить, то сейчас, благодаря правозащитным организациям и юристам по семейным делам, мы стали узнавать, что с этим можно, а главное, нужно бороться.

Домашнее насилие в России

Что вообще подразумевается под определением «домашнее насилие»? На мой взгляд, домашним насилием является использование физической силы по отношению к членам семьи. Также принято считать, что домашнее насилие подразумевает под собой и психологическое, экономическое давление, плюс ко всему и сексуальное принуждение. Напрашивается один вопрос — зачем? Для чего это нужно человеку, который живет с родными и близкими ему людьми. Очевидно, что присутствует расстройство психики, ему необходима власть над членами семьи, подавление их воли.

Физическое насилие как один из самых распространённых видов насилия.

Если верить статистике, то каждая третья женщина в нашей стране подвергается физическому насилию со стороны партнера. И еще страшнее данные — более 10 000 женщин ежегодно погибают от полученных травм. Ситуация усугубляется еще тем, что закона о домашнем насилии в России нет. И как бы мы не закрывали глаза, не отнекивались, не пытались укрыться от потока страшных историй в надежде, что «со мной-то уж точно такого не случится», нужно понять одну простую вещь — это может произойти абсолютно в любой семье. Неважно, какого вы социального статуса или религиозных взглядов. От этого никто не застрахован.

Более того, в нашей стране, к сожалению, не принято обращаться в правоохранительные органы. Нет у нас такого уклада и такой культуры, мы привыкли проблемы скрывать и замалчивать. А то ведь еще хуже станет. Этот страх движет женщинами, которые не сдают в органы защиты своих мужей или отцов, поднявших на них руку. Или после нескольких слов извинений забирают заявления и прощают обидчиков. Но, к большому сожалению, даже в случае обращения в правоохранительные органы за помощью, российское законодательство никак не обеспечивает потерпевших средствами правовой защиты. Получается замкнутый круг. Не обратишься — будешь получать и дальше, обратишься — влетит еще больше. От этого и страшно.

Вы только представьте себе чувства этих женщин и детей.

Особенно детей, ведь это мощнейший удар по психике. Искалечить жизнь ребенку можно в считанные минуты, только вот восстановить будет уже не так-то просто. Вся драма в том, что дети, на чью долю выпала эта страшная проблема, чаще всего перенимают образ жизни родителей и, тем более, их поведение. Думаю, понятно, что будет происходить в будущем и с их семейными отношениями.

Эту проблему ни в коем случае нельзя замалчивать.

Только борьба за справедливость и отстаивание своих прав смогут уничтожить неправомерное поведение обидчиков по отношению к членам семьи. Объединение всех женщин в мощную поддержку друг друга, детей поможет дать новые силы и двигаться дальше. Я уверена, впереди нас ждет много работы, но также уверена, что мы сами создаем свое будущее. А значит, все получится.

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