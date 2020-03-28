5 причин организовать инженерно-исследовательские работы при строительстве

Перед тем как построить здание или сооружение, необходимо провести инженерно-геодезические изыскания для строительства и ряд других исследований. Такие проверки – это не просто бюрократические процедуры, предписанные государством. Кроме того, они приносят заказчику несколько серьезных преимуществ.

1. Получение разрешения на застройку

Чтобы построить жилую или нежилую конструкцию, необходимо согласовать все вопросы в проверяющих структурах. При этом инвестору или владельцу следует подготовить солидный пакет документов. Как правило, туда входят отчеты геодезистов, геологов и экологов. Порядок и объем работ может отличаться для разных ситуаций (все зависит от особенностей местности и типа будущего строения), но без привлечения сотрудников исследовательской компании монтаж различных зданий будет нелегальным.

2. Снижение затрат

Грамотно выполненные инженерно-геологические изыскания для строительства помогут:

определиться с оптимальным фундаментом без чрезмерной прочности;

избежать дорогостоящего ремонта по завершению монтажных работ (ведь в ходе строительства никаких ошибок не будет);

выявить залежи полезных ископаемых на участке (включая и те, что пригодятся во время возведения строения).

Полученные выгоды существенно превысят затраты на привлечение сотрудников исследовательской фирмы.

3. Повышение срока службы строения

Современные технологии дают возможность построить конструкцию практически где угодно. Важно лишь оценить особенности местности. Для этого и нужны инженерно-исследовательские работы. Специалисты составят модель поведения объекта на местности, после чего разработают комплекс защитных мер, предотвращающих неравномерную усадку, возникновение трещин, затопление и пр.

4. Защитить окружающую среду

Грамотно выполненные инженерно-экологические изыскания для строительства позволят снизить уровень неблагоприятного воздействия на природу во время монтажа и эксплуатации строения. Такие услуги помогут не только сохранить окружающую среду пригодной для человека и других живых существ, но и избежать проблем с проверяющими органами.

5. Повышение эксплуатационных свойств строения

По результатам исследований специалисты смогут:

подключить здание к коммуникациям;

выбрать утепление;

разработать дренажную систему;

определиться с кровельными материалами и пр.

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