Виды оборудования от компании Victron

Victron Energy – компания по изготовлению и реализации оборудования и высокотехнологичных решений для систем производства альтернативной энергии. Так, чтобы купить оборудование Victron с бесплатной доставкой необходимо воспользоваться специализированным сайтом.

Многолетний успешный опыт работы компании в отрасли, наличие современной материально-технической базы и штата профессиональных инженеров, конструкторов, и разработчиков позволяют обеспечивать рынок широким спектром качественной продукции. Поэтому 5 лет гарантии на Victron Energy — это то, что предлагает компания, чем и демонстрирует свое качество.

Каким же оборудованием торгует компания и какие его особенности?

Ассортимент Victron Energy:

Зарядные устройства. Более 90 наименований устройств, для использования в строительстве судов, электровозов, тепловозов, автомобилей и пр.

Инверторы. Обеспечивают бесперебойное питание. С функцией удаленного мониторинга и контроля.

Солнечные контроллеры. Системы заряда батарей от солнечных систем.

Батарейные изоляторы. Устройства для обеспечения бесперебойности аккумуляторных устройств.

Батарейные мониторы и индикаторы.

Панели управления. Устройства для управления системами Victron.

Системные контроллеры.

Преобразователи. Обеспечивают интуитивное управление и мониторинг.

Аккумуляторы. Gel, AGM и LiFePO4 литиевые аккумуляторы.

Авто-переключатели. Оборудование для сверхбыстрого изменения нагрузки.

Кабели и интерфейсы. Широкий ассортимент инверторов, зарядных устройств, преобразователей, переключателей, мониторов и пр.

Распределители. Системы Lynx и DC для систем по производству альтернативных видов энергии.

Солнечные панели. Большое количество панелей различных модификаций.

Трансформаторы. Классические и автоматические устройства высокого класса.

Продукция компании Victron высоко ценится во всем мире, и многие ее продукты оцениваются как стандарты отрасли. По следующей ссылке: https://victronenergy.store/ можно сделать заказ оборудования оформив специальную легкую в заполнении форму в онлайн-режиме.