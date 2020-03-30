Преимущества 3Д печати сегодня

ЗД печать — современный способ печати, который обладает огромным потенциалом и возможностями, превращая мысли и идеи инженеров-дизайнеров в реальность. Сферы применения этой технологии – разнообразны и ограничиваются только нашей фантазией. Это медицина, автомобилестроение, коммуникационная инженерия, строительство, производство и пр. 3д печать сегодня стремительно развивается, поэтому если необходимо заказать такую, то следует воспользоваться специализированным сайтом, где компания предлагает осуществить любые услуги по очень демократичным и вполне приемлемым ценам.

На что важно обратить особое внимание?

Технология печати проста, и освоить ее может даже новичок, нужно всего лишь подготовить макет и заложит его данные в принтер. Все остальное агрегат сделает самостоятельно: напечатает все детали, согласно созданного нею же чертежа и соберет их в единое целое.

Что касается сырья, наиболее распространенным материалом является пластик, хотя печать изделий из металла, керамики, древесной смеси, воска и гипса тоже востребована. Конечно же, что 3Д формат возможно печатать и на простой бумаге, то бишь больших обоях, которые потом клеят на стены в интерьере для украшения и креативного оформления.

Какими особенностями обладает 3Д печать в целом?

Основные преимущества 3D печати:

высокая точность, включая изделия с размерами в микронах;

возможность печати изделий любой формы и габаритов;

скорость изготовления изделий;

широкая сфера применения;

минимум производственных отходов;

низкая себестоимость изготовления;

точность воспроизведения копирования деталей и изделий;

гибкость производства, позволяющая производить коррекцию макета по ходу его печати;

для обслуживания не требуется дополнительный, специально обученный персонал;

возможность изготовления изделий из разнообразного сырья;

экономическая целесообразность, подразумевающая, что на одном комплекте оборудования возможно изготовление различных по характеристикам изделий.

Стоимость принтера для 3D печати зависит от его назначения, характеристик и предполагаемых технологий осуществления печатного процесса.