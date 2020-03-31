Какие читы в настоящее время получили широкое распространение

Компьютерные игры в нашем современном мире получают все большую популярность. Чем качественнее разработка, тем сложнее игра и сложнее выигрывать. Поэтому существуют разнообразные читы для компьютерных игр, которые помогают обойти соперника.

Apex aimbot помогает в игре. Например, Apex Legend. Aimbot – чит, который способствует лучшему попаданию по врагу. Выделяет два варианта данного чита. Сейчас мы рассмотрим их более подробно.

RageBot – более жесткий вариант Aimbot, который поможет отстреливать врага во все стороны, на 360 градусов, в том числе. Обычно такой чит устанавливают по нескольким причинам:

если в команде противника кто-то использует чит;

бывает буст тиммеров (сейчас очень редко);

для большего интереса.

LegitBot – более простой вариант Aimbot, где отслеживать противника можно очень осторожно и плавно. Как правило, есть много настроек, например, поворот направо на 1 до 50%.

Описание читов

AimType предполагает 2 варианта: стандартный – симулирует прицел на противника, Silence – прицела не видно, но если пуля попала в заданное место, то автоматически идет на необходимую часть тела. Сайт Battlelog apex aimbot предлагает получить чит на выгодных условиях.

FOV показывает угол охвата Aimbot. Существует 2 вида: классический и Distance Based Fov. Второй вариант более легитный. Его особенность заключается в том, что чем больше расстояние от врага, тем больше уменьшается угол захвата.

Mooth – основное легитное значение Aimbot. Способствует плавному прицелу на противника.

HitBoxes определяет направление Aimbot. Иногда можно выбирать множество целей (в таком случае прицел будет наводиться на ближайший объект), но, как правило, сводится к одной части тела. Комфортнее пользоваться отдельными хитбоксами для каждого оружия.

AimKey – начало работы Aimbot. Должен воспроизводиться прицел без огня. AimDelaу – отсрочка Aimbot. Длительность работы прицела после активации кнопки на AimKey. Четкость прицела становится значительно больше. К тому же есть время прицелиться на необходимую часть противника.

AimDelay Type – вариант замедления Aimbot. Существует 2 вида: Waiter и Breaker. Waiter – функционирует только прицел, когда время проходит, воспроизводится выстрел. Breaker – Aimbot вообще не функционирует до окончания действия параметра Delay.

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