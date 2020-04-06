Что собой представляет высокобелковый гейнер и для чего он нужен?

Неотъемлемая часть правильно организованного спортивного питания, в состав которой входят белки, углеводы и прочие компоненты, необходимые для повышения иммунитета и общего укрепления организма действительно разнообразны. Strong Nutrition — это та компания, где есть возможность приобрести качественный высокобелковый гейнер по очень приемлемой и демократичной цене. Все подробности о товарах возможно прочитать также на специализированном сайте.
На что следует обратить особое внимание?
Эти компоненты имеют некоторые особенности:
- позволяют восполнять энергию при силовых тренировках;
- способствуют росту мышц и восстанавливает потерю важных аминокислот;
- повышают калорийность суточного рациона.
Почему популярно такое оборудование?
Высокобелковые гейнеры очень популярны в связи с тем, что:
- поддерживают хорошую форму без переедания;
- облегчают контроль поступающих в организм питательных веществ;
- востребованы профессионалами и любителями.
Что важно учесть?
Основной эффект от приема состоит в следующем:
- Быстрое восстановление сил и энергии, нейтрализация болевых ощущений после интенсивной тренировки.
- Усиление тренировочного процесса, увеличение двигательной активности.
- Быстрое восстановление после силового тренинга.
- Гарантия быстрого прироста мышц при правильном питании, соблюдения режима отдыха и тренировок.
- Прием после тренировки восстановит белково-углеводный баланс, а прием накануне тренировки повысит энергетическую отдачу.
Ассортимент товаров
Широкий ассортимент высококачественной продукции, предлагаемый Интернет магазином Strong Nutrition имеет ряд преимуществ:
- Повышенное содержание белка 40% – 50% (в стандартной продукции 10%)
- Соответствие всем действующим санитарным нормам и полным контролем качества и безопасности.
- Состав некоторых продуктов дополняется витаминами, микро- и макроэлементами, минералами.
Для правильного выбора продукта желательно провести консультацию со специалистом.