Интересные идеи фотозон с гелиевыми воздушными шариками

Фотозоны с использованием гелиевых шаров нравятся многим — и детям и взрослым, да и настроение пожилых людей тоже улучшается, когда они любуются ими. Ни для кого не секрет, что от качества их оформления зависит успех всего мероприятия, ведь именно рядом с фотозонами будут запечатлены самые яркие и важные фрагменты жизни. По следующей ссылке: https://xn--80a6aw.xn--j1amh/ есть возможность без проблем заказать гелиевые шары по очень крутым и демократичным ценам, а также выбрать среди широкого ассортимента в онлайн.

На сегодняшний день дизайнерами разработано множество вариантов оформления мест для фотосъемки с применением декора из воздушных шаров: арки, венки, цветы, цепочки, гирлянды, которые украсят праздник и запомнятся гостям и хозяевам мероприятия.

Какие виды гелиевых шаров существуют сегодня?

Разновидности гелиевых шаров:

разноцветные хромированные;

с надписями (лучший муж, с днем рождения, спасибо за сына и пр.);

популярных форм и расцветок: сердце, цифры, футбольный мяч;

прозрачные шары с принтами и содержимым внутри;

изделия различных объемов и диаметров;

стилистические: пираты, смайлы, мультяшные герои;

шары с наполнителями в виде конфетти из разнообразных материалов;

фольгированные шары;

со светодиодной подсветкой и пр.

Идеи фотозон с гелиевыми шарами

Среди них можно без проблем выделить следующие актуальные:

Для детских мероприятий: использование шаров большого диаметра для стилизации полета на воздушном шаре; большое количество шаров разного диаметра, наполненных гелием, которые заполняют комнату; шары-цифры, и, конечно же, с принтами любимых мультяшных героев. Свадебные фотосессии: арки, всевозможные гирлянды и панно из шаров определенной цветовой гаммы. Семейные: шары с конфетти, украшенные лентами, шары больших размеров и различные композиции для фото. Love-story: сердечки разных размеров, огромные прозрачны шары с наполнением из конфетти, ну и, конечно же, привязочки с милыми сувенирами и подарками. В ожидании малыша: воплощение любых креативных задумок с помощью шаров разнообразных форм, расцветок, фактур и принтов.

Грамотно и красиво оформленная фотозона из шаров добавит вашему празднику ярких красок и впечатлений.