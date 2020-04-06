Как выбрать вазу на могилу?

Сделать могилу близкого человека ухоженной и красивой можно с помощью каменной вазы. В нее можно будет поставить живые цветы и при этом не придется использовать некрасивые пластиковые емкости для воды. Этот элемент является важной частью мемориального комплекса и служит для украшения памятного места. На сайте https://granit-pamyati.ru/pamyatniki/vazy-iz-kamnya/ можно получить больше информации о выборе вазы на могилу.

Критерии выбора

Профессионалы, занимающиеся обработкой камня, всегда готовы помочь своим клиентам с оформлением мемориальных комплексов. Они изучат особенности площади (расположение, грунты, наличие деревьев и других захоронений поблизости), ознакомятся с пожеланиями усопших и разработают проект. При подборе вазы на могилу необходимо учесть следующие характеристики:

материал;

размер;

форма.

Мемориальные комплексы чаще всего изготавливают из натурального камня. Это может быть мрамор или гранит. При правильном подборе материалов и методов их обработки будет красиво смотреться памятник из гранита в сочетании с декоративными элементами из мрамора. Но использование разных камней может нарушить гармонию, поэтому вазы и памятники на могилу изготавливаются из одного и того же камня. При этом они могут иметь разный рисунок или оттенок.

Оптимальная высота подставки для цветов составляет 30–40 см. В этом случае она не загораживает памятник и отлично смотрится, если поставить в нее высокие роскошные букеты.

Существует огромное количество различных ваз для оформления могил. Форму следует выбирать в зависимости от дизайна памятника и цветов, которые в нее будут ставить. Для искусственных подойдет низкая и широкая, а для живых — высокая.

Правила установки и ухода

Все декоративные элементы для оформления мемориального комплекса должны быть надежно закреплены на его основании. Многие кладбища практически не охраняются, потому предметы из натурального камня могут украсть злоумышленники.

Выбрать место для установки вазы на могилу несложно. Это зависит от предпочтения родственников усопшего. Разместить этот небольшой элемент можно на любой части мемориального комплекса:

надгробная плита;

облицовочная плитка;

основание цветника;

стол;

ограда.

Сначала специалисты точно определяют место, после этого проделывают в нем отверстие и устанавливают прочный металлический штифт. На него устанавливается ваза на могилу. Надежное крепление обеспечивает защиту от мародеров.

Чтобы декоративная конструкция простояла как можно дольше, необходимо за ней ухаживать. Необходимо просто следить, чтобы дренажное отверстие не забивалось грязью, и внутри не скапливалась вода. На зиму емкость необходимо закрывать. Это позволит уберечь ее от попадания воды, которая при замерзании расширяется и может привести к растрескиванию камня. Ухаживать за вазой на могиле близкого человека несложно. Главное — следить за ее чистотой и отсутствием влаги внутри.