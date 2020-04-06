Производство, продажа и ввоз на территорию ЕАЭС товаров, попадающих под действие одного или нескольких технических регламентов возможен только при наличии документа подтверждающего продукции требованиям этих ТР. Если в отношении какой-либо продукции, например, установлено требование об обязательном декларировании соответствия, то без декларации нельзя законно реализовывать, производить, импортировать данный товар.

Если такие требования в отношении товаров, то вся описанная деятельность может осуществляться беспрепятственно. Подтверждением того факта, что продукция не попадает в списки товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия, является отказное письмо.

Заявитель может предоставить его при возникновении спорных ситуаций с контролирующими органами, включая таможенную службу. Такой документ является достаточным основанием для таможенников в решении споров о необходимости наличия сертификатов или деклараций.

Отказное письмо также может пригодиться компаниям, от которых для заключения контрактов контрагент требует предоставление сертификата, или же потребитель настаивает на том, что продукция должна быть сертифицирована. Наличие такой справки во всех этих случаях позволяет аргументировано и документально подтвердить необязательность оценки соответствия.

Виды отказных писем

Отказное письмо одинаково подходит и для таможенной службы, и для торговли. Так как документ носит справочный характер, для его оформления не предусмотрено никаких бланков и составляется он на обычном листе бумаги. Под разновидностями документа можно понимать две их группы – ОП в отношении действующих техрегламентов ЕАЭС и ОП касательно российской системы обязательной оценки соответствия ГОСТ Р. Несмотря на активное развитие союзного законодательства в РФ по-прежнему продолжает действовать система ГОСТ Р, в рамках которой также для некоторых товаров предусматривает обязательная сертификация или декларирование товаров не включенных в ТР ТС/ЕАЭС (например, цемент, отопительные приборы). Перечень изделий, подлежащих обязательной проверке соответствия отечественным стандартам приведен в ПП РФ №982. На любой товар, не включенный в данный нормативный документ можно получить отказное письмо. С этой точки зрения можно условно разграничить отказные письма: 1) по техрегламентам и 2) по ГОСТ Р.

Что необходимо для оформления?

Чтобы получить документ заявителю нужно обратиться в сертификационную компанию с письменной заявкой и следующими документами:

копия устава;

ОГРН и ИНН;

выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

перечень товаров на которые необходимо получение справки;

описание продукции с указанием кодов по ТН ВЭД;

копии технической, эксплуатационной, сопроводительной документации по возможности.

Отказное письмо может быть выдано на группу однотипных товаров. Срок действия документа не ограничен во времени. Справка действительно до внесения изменений в профильные техрегламенты или ГОСТы, изменяющие порядок оценки соответствия. Например, при вступлении в силу новых ТР ЕАЭС в результате чего продукция попадает под обязательную оценку приведет к тому, что документ утратит юридическую силу.

Стоит отметить, что информационное письмо содержит исключительно справочную информацию и не предоставляет таких дополнительных преимуществ как добровольный сертификат соответствия.

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