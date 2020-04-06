10 советов по ремонту пола



Поздравляем! Вы купили квартиру вторичное жилье, и решили сделать ремонт с заменой пола. По мнению одного авторитетного сайта по недвижимости rielt63.ru для начала нужно определить состояние покрытия, если он в прекрасном состоянии, то может нужно поменять только покрытие пола, то есть покрасить или поменять линолеум. А если покрытие, действительно в плохом состоянии или просто хочется обновить пол, то здесь надо подходить к работе со всей ответственностью. Главное, сделать правильный выбор материалов и правильно определить степень работы.

Перед ремонтом вся мебель из комнаты выносится и затем можно начать разбирать настил.

И первый совет, перед ремонтом надо составить план, его надо хорошо продумать, рассчитать расходы, четко надо определить для себя, что именно надо изменить. Это все нужно для того, чтобы знать какие понадобятся инструменты, материалы и в каком количестве. Ведь упустив какую-нибудь деталь результат будет не из лучших. Обязательно надо составить план, это облегчит работу.



Второй совет, надо тщательно выбирать половые покрытия, так как для каждой комнаты подходит свой вид покрытия. Пол должен правильно сочетаться с интерьером. В спальне и в детской комнате лучше сделать пробковый пол, в кухне и ванной желательно положить напольную плитку, для прихожей прекрасно подойдет линолеум, в гостиную лучше постелить паркет или ламинат.



Третий совет, не рекомендуется делать ремонт пола во всех комнатах сразу одновременно. Разумным будет заменить пол сначала в одной комнате, а затем в другой, заранее освобождая комнаты от мебели.

Четвертый совет, С помощью лазерного луча нужно измерить уровень покрытия по всей квартире.

Пятый совет, перед тем, как делать стяжку надо создать определенные условия: не должно быть сквозняков, влажность должна быть 95 процентов, а температура 25 градусов тепла. Только при таких условиях залитый пол хорошо высыхает.



Шестой совет, Перед тем, как начать выравнивать покрытие, предыдущую стяжку надо снять и очистить пол от мусора. Затем надо промерить основание, поставить точечные маячки и заливать. По периметру на стене надо начертить линию, которая обозначает уровень очищенного пола. С расстоянием в 1,5 метра надо расставить маячки, взять длинную рейку-правило и двигать ее поперек. Правило убирает излишки и поверхность становится ровной. Потом стяжку можно затереть теркой. Маячки вынимают, а стяжка должна сохнуть 30 дней.



Совет седьмой, лучше всего выбирать наливные бытовые полы, они представляют собой сухую смесь, в которую добавлены специальные полимерные материалы. Они удобно наносятся, хорошо растираются, быстро высыхают и экономичны.

Совет восьмой, желательно использовать качественное покрытие. И самым распространенным являются финишные полы, в состав которых входит тонкомолотый мрамор.

Совет девятый, под стяжку обязательно надо делать гидроизоляцию, он улучшает качество стяжки.

Совет десятый, Рекомендуется оставлять удобный доступ к каналам коммуникации, но они должны быть изолированы.