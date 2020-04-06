ЦЕНТР 2М - российский информационный оператор, разработчик платформенных решений в области M2M и промышленного Интернета вещей

Специфика деятельности уникальной российской компании Центр 2М заключается в разработке современных решений для управления и автоматизации таких бизнес-процессов как торговля, сбыт, продвижение товаров и услуг, увеличение узнаваемости бренда и предложение решений, наиболее востребованных на массовом и специализированном рынке товаров. По следующей ссылке: варов. По следующей ссылке: https://center2m.ru/kmeo представлено больше информации про Центр 2М.

На что следует обратить особое внимание?

Интернет-технологии плотно вошли во все сферы нашей жизни. Для того, чтобы компания оставалась востребованной в условиях повышенной конкуренции, необходимо производить оцифровку и отслеживать эффективность каждого производственного участка предприятия, то есть, создавать определенную технологическую среду ее функционирования, так называемую, IT эко-систему.

Информационный оператор ЦЕНТР 2М специализируется на разработке и внедрении комплексных решений в сфере цифровых коммуникаций и интернета вещей в различных сферах деятельности: телекоммуникации, энергетика, автотелематика, транспортная логистика.

О чем следует знать?

Основные направления деятельности компании Центр 2М:

диджитализация теплоэнергетических объектов;

перекрёстный анализ данных;

сквозная аналитика, включая видео исследования;

мониторинг отраслей, направлений деятельности и необходимых секторов;

отслеживание взаимосвязей между противоположными факторами влияния на прибыльность бизнеса;

Предоставление услуг качественной связи;

создание IoT-цепочек.

Достоинства и особенности

Преимуществ от внедрения IT-решений от ЦЕНТР 2М — множество, среди которых: