ЦЕНТР 2М - российский информационный оператор, разработчик платформенных решений в области M2M и промышленного Интернета вещей

Специфика деятельности уникальной российской компании Центр 2М заключается в разработке современных решений для управления и автоматизации таких бизнес-процессов как торговля, сбыт, продвижение товаров и услуг, увеличение узнаваемости бренда и предложение решений, наиболее востребованных на массовом и специализированном рынке товаров. По следующей ссылке: варов. По следующей ссылке: https://center2m.ru/kmeo представлено больше информации про Центр 2М.
На что следует обратить особое внимание?
Интернет-технологии плотно вошли во все сферы нашей жизни. Для того, чтобы компания оставалась востребованной в условиях повышенной конкуренции, необходимо производить оцифровку и отслеживать эффективность каждого производственного участка предприятия, то есть, создавать определенную технологическую среду ее функционирования, так называемую, IT эко-систему.
Информационный оператор ЦЕНТР 2М специализируется на разработке и внедрении комплексных решений в сфере цифровых коммуникаций и интернета вещей в различных сферах деятельности: телекоммуникации, энергетика, автотелематика, транспортная логистика.
О чем следует знать?
Основные направления деятельности компании Центр 2М:
- диджитализация теплоэнергетических объектов;
- перекрёстный анализ данных;
- сквозная аналитика, включая видео исследования;
- мониторинг отраслей, направлений деятельности и необходимых секторов;
- отслеживание взаимосвязей между противоположными факторами влияния на прибыльность бизнеса;
- Предоставление услуг качественной связи;
- создание IoT-цепочек.
Достоинства и особенности
Преимуществ от внедрения IT-решений от ЦЕНТР 2М — множество, среди которых:
- снижение рисков предприятий;
- систем моментальных уведомлений;
- точность обнаружения и идентификации любых объектов, независимо от погодных условий и территориальной удаленности;
- возможность анализа объектов и субъектов в режиме реального времени;
- предоставление статистических отчетов по фиксированным нарушениям;
- полный контроль безопасности деятельности предприятий 24/7 365.