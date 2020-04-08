Благотворительный фонд "День Первый": осуществление помощи для потерпевших от коронавируса

В конце прошлого года, человечество столкнулось с проблемой вируса COVID-19, появившегося в Китае и быстро распространившегося по планете. Ежедневно, растет число зараженных стран, чье население, выпав из привычного цикла жизни, стало заложниками пандемии. Общая беда, перед лицом которой отступают все конфликты и неурядицы, призвана сплотить народы, объединив их усилия для совместного противостояния опасному врагу. Благотворительный Фонд, созданный 19 марта 2020 года для содействия прекращению распространению вируса, активно включился в борьбу. По следующей ссылке: www.day1fund.ru у каждого есть возможность прочитать о благотворительном фонде «День Первый», а также присоединиться к помощи тем, кто успел пострадать от коронавируса.

При этом каждое действие фонда поможет не только в обеспечении врачей и пациентов всем нужным и поистине ценным оборудованием, расходными медицинскими и другими важными материалами на время эпидемии, но и даже сформировать хотя бы какие-то стратегические запасы на будущее.

Какие задачи фонда стояли на первом месте?

Его основными задачами является:

– организация помощи структурам, занимающимся борьбой с вирусом:

– защита медицинских работников, обеспечение их необходимыми средствами индивидуальной защиты;

– обеспечение больниц и санитарных пунктов расходными материалами и оборудованием на период эпидемии;

– создание материальной базы, с целью недопущения дефицита средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств в медицинских учреждениях;

– организация консультационных услуг для продуктивного использования опыта китайских коллег;

Оказание помощи пострадавшим.

Какие мероприятия проводить в первое время?

В очень короткий срок проведен целый ряд мероприятий: