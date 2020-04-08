Почему следует выбирать квартиру в новостройке в России?

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, спрос на первичное жилье постоянно растет, причина тому кроется в некоторых аспектах. По следующей ссылке: https://fodyo.com/ru-ru/developments/ можно найти без проблем новостройку, где возможно подыскать по нормальной и демократичной цене квартиру, которая точно подойдет для полноценной жизни как молодой, так и былой семьи.
Какие же причины служат тому, что люди выбирают квартиры в новостройках?
Итак, вот причины, которые способствуют выбору квартир россиян и иностранных лиц в новостройках:
- современные проекты зданий, с привлекательной и комфортной планировкой;
- новые коммуникации;
- просторные и удобные лестничные площадки;
- вместительные скоростные лифты;
- применение совершенных систем безопасности;
- отсутствие негативной энергетики старых квартир;
- возможность приобретения квартиры в ипотеку.
Каким образом правильнее всего определится с выбором квартиры в РФ?
Рынок новостроек насыщен разнообразными предложениями, привлекательными ценами и всевозможными акциями от застройщиков. Поэтому необходимо обозначить ориентиры для того, чтобы покупателю было проще разобраться в предлагаемом изобилии и сделать правильный выбор:
- Нужно определиться с выбором постройки:
- монолитное строительство и кирпично–монолитное: новая технология, позволяющая возводить здания без швов с помещениями индивидуальной планировки;
- панельное строительство, позволяющее существенно ускорять процесс, применяет современные многослойные панели, обеспечивающие высокую тепло- и звукоизоляцию помещений.
- Цена на квартиру – один из главных критериев выбора, напрямую зависит от качества постройки, места расположения и наличия инфраструктуры:
- выбрать оптимальную цену позволит тщательный мониторинг рынка;
- участие в долевом строительстве позволит уменьшить расходы на приобретение жилья.
- Внесение изменений в Федеральные Законы, касающиеся капитального строительства, позволяет дополнительно защитить деньги вкладчиков и обезопасить их от любых махинаций со стороны застройщиков.