Услуги хранения бэкапов от Boodet.online

Облачные хранилища можно считать будущим современного бизнеса. Клауд технологии завоёвывают все больше поклонников. Многие эксперты прогнозируют стремительные темпы роста облачных технологий.

Облачные серверы SSD по доступной цене VPS от 72 рублей в месяц предлагает boodet.online. Клиенты могут рассчитывать на быструю техподдержку почасовую оплату. Больше информации на сайте https://boodet.online/rent-ftp.

Когда требуется сервер для бэкапов?

Хранилище бэкапов повышает уровень безопасности проекта. Данные поступают в зашифрованном виде, что позволит очень быстро вернуть работоспособность сайта либо базы данных. При необходимости можно выполнить настройки автоматического сохранения резервных копий, следить за трафиком, изменять настройки и сохранять исходные варианты файлов.

Безопасность работы на VPS зависит не только от провайдера, но пользователя. Первый для этих целей оперирует различными средствами защиты и шифрования, а второй должен установить антивирусное ПО и активировать функции резервного копирования.

Сервер для бэкапов может потребоваться в таких случаях:

Пользователь по невнимательности может удалить важные данные;

Атаки хакеров;

Неудачные версии обновлений и так далее.

Возможности бэкап-сервера следующие:

Пользуясь возможностями виртуальных серверов boodet.online можно быть уверенными в том, что все файлы останутся в сохранности. Даже в ситуации, если пользователей удалит требуемый документ. Ведь его можно восстановить из «корзины». Если же была удалена вся база данных, FTP-хранилища позволят очень быстро вернуть её исходную версию.

FTP-хостинг от Boodet.Online оценят те, кто пользуется виртуальными серверами. Наличие совместного доступа и высокая скорость восстановления отличают такие хранилища от физических дисков. Пользователи могут рассчитывать на бесплатную услугу. Для чего достаточно рассказать о сервисе в соцсетях и поделиться опытом применения облачных технологий. Также нужно выполнить несложные тематические задания, за которые будут получены баллы. Их можно использовать для покупки услуги.

Благодаря возможностям Boodet.online можно эффективно управлять IT-бизнесом и не переживать о сохранности данных.