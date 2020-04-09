Вакцинация животных в Москве и преимущества процедуры

Многие домашние питомцы подвергаются инфекционным недугам. Возбудители могут передаваться животным через вещи и ботинки, средства по уходу, через соседскую собаку или кошку, которая любит гулять на улице. Это относится и к бешенству, что сильно страшно не только для животного, но и для человека. Именно вакцинация животных москва — это отличное решение, ведь по сути есть возможность быстро и без проблем вылечить своего любимого питомца.

Что нужно знать о вакцинации

Такую болезнь проще предупредить, чем вылечить. Каждый человек может защитить своего питомца с помощью вакцинации. Чтобы сделать процесс более эффективным, нужно следовать нескольким правилам:

животное должно быть совсем здоровым;

дегельминтизацию проводят за 2 недели до вакцинации;

выполнение процедуры строго в ветклинике руками специалиста;

вакцинация запрещена животным, которые кормят детенышей;

перед процедурой важно тщательно осмотреть животное.

На что следует обратить особое внимание?

Вакцинация против бешенства и иных инфекционных недугов должна выполняться квалифицированным ветеринаром в клинике. Важны обязательные условия хранения и верное введение вакцины, а еще наблюдение за животным после процедуры также должны соблюдаться. В редких моментах возможны аллергические реакции, что могут потребовать ветеринарной помощи, лекарств либо особенного оборудования.

Первая вакцинация проводится на щенках в возрасте 8-10 недель и на щенков от 4 до 9 недель. Взрослое животное постоянно проходит лечебный курс от любых появившихся паразитов перед вакцинацией, и вакцина повторяется один раз в год в течение того же периода, а именно в тот же самый день либо за 3-4 дня до конца приема лекарства. Если собака собирается стать мамой или уже стала и кормит щенят, то в это время запрещается вакцинация. Таким образом, вакцинация животных в Москве – это отличное и правильное решение для каждого владельца питомца. Благодаря вакцинации есть возможность уберечь своего любимца от разнообразных и даже страшных недугов.