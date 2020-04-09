Покупки и продажи в аккаунте продавца на Амазон и что такое селлерские аккаунты на Амазон?

Популярность торговой площадки Amazon постоянно растет, возможности платформы действительно велики.Покупка и продажа Амазон аккаунта продавца вполне реальная услуга, правда, важно о ней прочитать подробнее на специализированном сайте. Есть возможность купить амазон аккаунт или же продать амазон аккаунт, либо совершить другие действия.

Что можно сделать с помощью платформы?

Итак, вот что можно решить благодаря Амазон сервису:

решение любых вопросов логистики;

складирование и хранение товаров;

комплектация посылок и таможенные операции;

создание бренда.

Продвинутый сервис с огромным количеством инструментов для успеха продаж:

возможность продажи товаров по всему миру;

открытие Интернет – магазина можно сочетать с индивидуальными продажами;

бесплатный горячий трафик;

собственная служба доставки;

продаж товаров за рубеж не требует отдельного сайта.

С чего начинается работа продавца на Амазон?

Работа начинается с выбора аккаунта продавца – Amazon Seller Account, он может быть индивидуальным или профессиональным. Необходимые данные для регистрации:

электронная почта и телефон;

удостоверение личности;

информация из налоговой инспекции;

наличие банковского счета и кредитной карты.

На что важно обратить внимание?

Для скорейшего начала работы необходимо найти продавца аккаунтов, т.е. человека, занимающегося продажей селлерских аккаунтов. Селлерские аккаунты Амазон тоже можно при этом присмотреть на специализированном сайте.

Не попасть в руки мошенников поможет команда Амаз Маркета. В чем ее преимущества:

Получение всей необходимой документации, включая запасную электронную почту аккаунта. Связь с прежним продавцом для возможности уточнения всех моментов. Связь с менеджером во время всего процесса. Все данные компания получает от прежних владельцев, вся информация защищена, договор официальный, защищающий интересы обеих сторон. Помощь в аналитике, выборе категорий товаров, создание страницы товара, в рекламе и брендинге. Помощь в случае блокировки учетной записи и в регистрации компании в США.

Купить и продать амазон аккаунты продавца вполне реально, но более детально лучше эту информацию узнать с помощью специализированного сайта.