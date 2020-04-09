Преимущества покупки лодок из ПВХ

О собственной лодке мечтают не только рыбаки и приверженцы водного туризма. Какой любитель загородного отдыха не задумывался о покупке надувной лодки? Современные лодки изготавливают из различных материалов, наиболее популярным из которых является полихлорвинил (ПВХ). В любом случае, по следующей ссылке: https://rus-lodki.ru/ есть возможность без проблем приобрести современную лодку из ПВХ по очень демократичным и вполне приемлемым ценам. Разнообразные модели можно посмотреть на сайте.

Достоинства и особенности выбора лодок из ПВХ

Надувные лодки из ПВХ получили широкое распространение благодаря ряду неоспоримых достоинств:

Экономичность. В зависимости от модели, стоимость лодок из ПВХ не высока, их можно использовать как в комплекте с мотором, так и без. Эргономичность конструкции. Изделие легко переносить, перемещать и хранить как в собранном, так и в разобранном виде. Легко мыть. Для очистки лодки от загрязнений — достаточно сполоснуть ее водой. Использование в различных условиях. Полноводность или мелководье не являются преградами для использования лодок из ПВХ. На них очень удобно переплывать мели и преодолевать пороги. Высокое качество. Современный ПВХ обладает высокой степенью прочности и эластичности, что гарантирует изделиям долгий и безремонтный период эксплуатации. Также, ПВХ не подвержен агрессивным химическим жидкостям и стоек к прямым солнечным лучам. Скорость надува. Лодка быстро приходит в готовность, для ее подготовки достаточно не более 5 минут. Армированные нити, увеличивающие жесткость лодки, позволяют накачивать ее по максимуму.

На сегодняшний существует широкий выбор надувных лодок из ПВХ. Для того, чтобы подобрать изделие, которое долго будет радовать своей безупречной службой, выбирать его следует, основываясь на рекомендациях специалистов, у проверенных поставщиков, гарантирующих качество продукции и надлежащее сервисное обслуживание. Лодки ПВХ, как уже понятно, это отличные плавательные средства, которые целиком и полностью подходят в целях рыбалки и отдыха, охоты.