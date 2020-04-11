Современный человек не может представить жизни без мобильного устройства. Современные устройства вполне могут заменить даже компьютер. Телефоны используют сегодня не только ля связи, но и для выполнения разнообразных действий. Очень важно выбрать надежного оператора сотовой связи. Мегафон занимает лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания работает на рынке уже более 25 лет. Компания Мегафон предлагает жителям Москвы весьма выгодные тарифы на услуги связи. По следующей ссылке: https://sim-trade.ru/tariff/megafon/ можно узнать более подробные нюансы по поводу выбора крутого тарифа, который бы точно смог порадовать позже потребителя.

Какими достоинствами обладает хороший тариф?

Помимо качественной связи пользователи получают массу преимуществ:

лояльная цена за оказанные услуги;

возможность выбора подходящего пакета услуг, исходя из личных потребностей;

возможность пользоваться высокоскоростным интернетом;

большая зона покрытия.

Для клиентов, проживающих на территории Москвы и Московской области, Мегафон предлагает особые пакеты услуг. Конечно же, что не стоит рассчитывать на дешевые услуги, потому что особые пакеты услуг составляют классные условия благодаря которым человек получает не только мобильную связь, но и Интернет, роуминг и так далее.

Как выбрать эксклюзивный номер?

Эксклюзивный Light включает в себя безлимитный доступ в интернет, неограниченное количество смс сообщений и 800 минут для разговоров. Стоимость данного пакета всего 500 рублей в месяц. Данный тариф идеально подходит для звонков внутри области и на номера абонентов Мегафон по всей России. Для осуществления звонков в другие города Мегафон предлагает тариф Эксклюзивный Plus.

Сюда входит безлимитный интернет, 300 смс на местоименные номера и 2500 тысячи минут на звонки внутри области и за ее пределами. При этом абонент может находиться не только в Московской области, но и за ее пределами. Абонентская плата на тарифе составит 900 рублей в месяц. Данные тарифы также идеально подходят для поездок по России. При желании можно оформить прямой номер за дополнительную плату.