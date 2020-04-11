Компания AMS Software является одним из лидеров в области разработки программ для обработки фото, видео, а также создания дизайна и полиграфии. Ни для кого не секрет на сколько сейчас важно визуальное оформление. Компания успешно развивается уже более 10 лет. По следующей ссылке: АМS SOFT можно прочесть о программах, которые помогут в обработке видео или редакции фотографий, а также в создании другого самого разнообразного контента для социальных сетей и Интернет-сайтов разного формата.

Какими программами следует пользоваться?

Самыми актуальными и востребованными программами компании являются:

ФотоШоуPRO. Это удобный редактор, который позволяет даже новичку работать на профессиональном уровне. Благодаря программе можно создать полноценный видеоролик из фотографий, потратив на это минимум времени. При этом разработчики позаботились готовых анимациях, которые разработаны для разных видов деятельности. ВидеоМОНТАЖ. Этот редактор предназначен для создания видеороликов и даже фильмов в высоком качестве. Видеоредактор работает с различными форматами видео при этом можно легко добавить фотографии, картинки и аудио, а также наложить надписи, титры и заставки. Разработчики создали дополнительно каталог роликов, которые можно использовать для перебивки, адаптируя их под собственные нужды. ФотоМастер. Это максимально упрощенный фоторедактор, который позволяет создавать удивительные фотографии на профессиональном уровне.Наличие большого количества инструментов позволяет выполнять различные действия с фотографией, создавая настоящий шедевр. ВидеоМастер. Это отличный конвертер, который позволяет загружать любые видео и менять их формат, улучшать качество и записывать на другой носитель. Также благодаря программе можно адаптировать любое видео для загрузки в сеть интернет в высоком качестве.

Выбирая продукты компании AMS Software можно быть уверенным в качестве и великолепной работе программ. Следует обратить особое внимание на то, что при выборе программ необходимо ориентироваться на то, чем будет конкретно заниматься человек.