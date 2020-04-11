ВК – это социальная сеть, популярность которой не ослабевает, а только увеличивается. По статистике Рунета, именно «Вконтакте» занимает первой место, обойдя Одноклассники, Фейсбук и даже Инстаграм. Ежедневно, через эту сеть проходит более 10 000 000 000 сообщений в сутки! Таким образом, чтобы накрутить подписчиков в группу вк необходимо обратиться к менеджерам на специализированный сайт, которые смогут выполнить подобную услугу на высшем уровне.

Особенности накрутки подписчиков

Принцип действия этой социальной сети заключается в создании пользовательских профилей (персональных страниц) для обмена контентом: ссылками, текстовыми сообщениями, картинками, фотографиями и видеофайлами или групп, в которые объединяются пользователи со сходными интересами для совместного обсуждения интересующих топиков, организации встреч и различных мероприятий.

Сеть «Вконтакте» пользуется большим спросом благодаря оперативному донесению информации большому количеству пользователей, что особенно интересно для коммерческих организаций и бизнесменов различного уровня, так как представляет собой отличный инструмент для бизнес-продвижения.

Какие параметры важны?

Для популяризация страницы или сообщества Вконтакте требуется раскрутка, включающая ряд необходимых параметров:

Увеличение базы подписчиков;

Наращивание ссылочной массы;

Проработка контент-плана и четкое следование его алгоритму;

Получение большого количества лайков, хеш-тегов и репостов;

Увеличение активности аккаунта;

Вовлечение в комментирование публикаций, вплоть до дискуссий и пр.;

Большое значение при этом имеет такой фактор как накрутка подписчиков, который обладает рядом неоспоримых преимуществ.

Что даст накрутка подписчиков в группу ВК?

Итак, вот что следует знать в первую очередь:

Удовлетворение личных амбиций создателя группы;

Демонстрация особенностей и преимуществ группы перед друзьями, знакомыми и заинтересованной аудиторией;

Повышение уровня доверия, как к профилю, так и к группе ВК;

Привлечение внимания новой аудитории;

Повышение охвата и расширение географии фолловеров;

Востребованность среди рекламодателей.

Для быстрой и качественной раскрутки аккаунта, лучше обратиться к специалистам, которые пропишут эффективную стратегию продвижения, непосредственно под ваши требования.