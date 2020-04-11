ВК – это социальная сеть, популярность которой не ослабевает, а только увеличивается. По статистике Рунета, именно «Вконтакте» занимает первой место, обойдя Одноклассники, Фейсбук и даже Инстаграм. Ежедневно, через эту сеть проходит более 10 000 000 000 сообщений в сутки! Таким образом, чтобы накрутить подписчиков в группу вк необходимо обратиться к менеджерам на специализированный сайт, которые смогут выполнить подобную услугу на высшем уровне.
Особенности накрутки подписчиков
Принцип действия этой социальной сети заключается в создании пользовательских профилей (персональных страниц) для обмена контентом: ссылками, текстовыми сообщениями, картинками, фотографиями и видеофайлами или групп, в которые объединяются пользователи со сходными интересами для совместного обсуждения интересующих топиков, организации встреч и различных мероприятий.
Сеть «Вконтакте» пользуется большим спросом благодаря оперативному донесению информации большому количеству пользователей, что особенно интересно для коммерческих организаций и бизнесменов различного уровня, так как представляет собой отличный инструмент для бизнес-продвижения.
Какие параметры важны?
Для популяризация страницы или сообщества Вконтакте требуется раскрутка, включающая ряд необходимых параметров:
- Увеличение базы подписчиков;
- Наращивание ссылочной массы;
- Проработка контент-плана и четкое следование его алгоритму;
- Получение большого количества лайков, хеш-тегов и репостов;
- Увеличение активности аккаунта;
- Вовлечение в комментирование публикаций, вплоть до дискуссий и пр.;
Большое значение при этом имеет такой фактор как накрутка подписчиков, который обладает рядом неоспоримых преимуществ.
Что даст накрутка подписчиков в группу ВК?
Итак, вот что следует знать в первую очередь:
- Удовлетворение личных амбиций создателя группы;
- Демонстрация особенностей и преимуществ группы перед друзьями, знакомыми и заинтересованной аудиторией;
- Повышение уровня доверия, как к профилю, так и к группе ВК;
- Привлечение внимания новой аудитории;
- Повышение охвата и расширение географии фолловеров;
- Востребованность среди рекламодателей.
Для быстрой и качественной раскрутки аккаунта, лучше обратиться к специалистам, которые пропишут эффективную стратегию продвижения, непосредственно под ваши требования.