Заповедники представляют собою охраняемые территории или акватории, которые не только находятся под контролем специальных органов, но также полностью изъяты из хозяйственного использования с целью защиты и сохранение редких, уникальных видов природных комплексов, растений и животных. Всего то и нужно, что невмешательство человека дабы флора и фауна заиграла новыми красками, буйно развивалась и прогрессировала. Среди самых известных, сохранившихся до сегодняшних дней охраняемых территорий смело можно отнести Усть-Ленский заповедник в Якутии, Юганский заповедник в Западной Сибири и заповедник «Столбы» в Красноярском крае. Усть-Ленский заповедникв принципе и все о нем, можно прочитать на специализированном сайте, где указано больше интересной и детальной информации.

Зачем нужны заповедники?

С каждым днем становиться все меньше видов флоры и фауны, что связано с браконьерством и загрязнением окружающей среды. Чтобы хоть как-то замедлить этот процесс и сохранить уникальные растения или исчезающие виды животных, были придуманы заповедники. Заповедник «Столбы», а также Усть-Ленский и Юганский заповедники выполняют следующие важные задачи:

сохраняются природные участки, особенно важные в сохранение культурного наследия;

поддерживается свежий воздух, чистота воды и грунта;

сохраняются здоровые условия для жизни человека, птиц и животных;

это наглядный пример того, как важно человеку жить в гармонии с природой;

возможность приобщить юное поколение к ценностям, как духовных и национальным, так и первозданной природы.

На территории заповедников все сохраняется в естественном, неизменном виде. Это позволяет сберечь экосистемы планеты. Юганский заповедник — это один из тех заповедников, где специалисты действительно переживают за экологическое состояние на планете.

Заповедники — хороший пример для молодого поколения

В заповедные зоны организовываются школьные экскурсии по определенным маршрутам. С помощью информации от гида ребята узнают о ситуации в природной среде, насущных проблемах и актуальных задачах по сохранению представителей животного и растительного мира. Таким образом, заповедник Столбы — то место, которое необходимо посетить либо же о котором в обязательном порядке необходимо прочитать как можно больше информации.