Отказ от установки заводского оборудования в магазине приносит немалые плюсы. Исключение делается для специализированной техники. Основное оборудование собирают при помощи модульных систем, обладающих огромным потенциалом.

Особенности и характеристики

Стандартное оборудование изготавливают по нормативам. Долгое время внимание уделяли прочности, не заботясь о внешнем виде. Не устраивали габариты, которые мешали расставить его в предназначенное место.

С появлением первой модульной системы Джокер ситуация резко изменилась. Сегодня принято сочетать элементы из трех систем, поскольку добавились UNO и Tritix.

Костяк конструкции составляют две хромированных трубы Джокер (25 и 50 мм) с длиной до 3 метров. Обрезка проводится без затруднений несколькими способами. Разнообразие привнесет добавление еще трех труб меньшего диаметра.

Соединители легко объединят до пяти труб вместе. Крепежные элементы включает десятки самых разнообразных видов. Обеспечена жесткая фиксация. Компоненты покрыты хромом, чтобы не выпадать из общей картины и создать гармоничный вид.

Получить нужный тип оборудования помогут другие материалы. При закреплении используют панели и поликарбонат, зеркала и стекла, крючки и решетки.

Производители предлагают использовать компоненты систем для создания неповторимых конструкций. Плюсы приносит хромирование элементов.

Достоинства и возможности систем

Использование хрома в качестве защитного слоя трубы и остальных деталей действительно стало верным решением. Изменились свойства металлопроката, что отразилось на оборудовании.

Места установки теперь не играет роли. Создаются прямоугольные и угловые конструкции в обозначенном месте. Габариты легко регулировать по высоте или длине.

После сборки можно не бояться за надежность. Всего один пролет в состоянии выдерживать нагрузку более 50 килограмм без деформации.

Даже установка на улице не вызовет повреждений. Оборудование выдержит прямые солнечные лучи и мороз, жару и влажность. Хром не допустит появления ржавчины и грибков.

Монтаж и демонтаж проводится малыми силами. Трубы легко соединить между собой и жестко зафиксировать. За несколько часов устанавливают:

разнообразные стеллажи и стойки;

напольные вешала и панели;

витрины и выставочные стенды;

инсталляции и лестницы;

мебель для зала и персонала (столы, шкафы, стулья, кресла).

Собирают тележки и корзины, где можно разместить продукцию. Решетки используют для защиты товара и демонстрации аксессуаров.

Функционал модульного конструктора не ограничивает фантазию. Можно придумать собственный вариант оборудования, которое идеально впишется в интерьер магазина. Достаточно выбрать в каталоге интернет-магазина набор нужных компонентов и оформить заказ.