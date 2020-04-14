Одним из наиболее неприятных сюрпризов, с которыми иностранец может столкнуться на границе, является запрет на въезд в РФ. Он может быть наложен многими госорганами. Сюда входят и МВД. и суды, а также ФСБ. При этом ведением общего реестра тех, в отношении кого действуют ограничения, занимается ФМС. Благодаря заблаговременной проверке своего присутствия в этом списке, вы сможете избежать неприятностей, а также затрат – как временных, так и финансовых. На сайте http://rosdolgi.ru/proverit-zapret-na-viezd у каждого есть возможность проверить запрет на выезд за границу. Онлайн сервис проверки задолженности по судебным приставам доступен без ограничений в любое время. Вы сможете посетить его, когда будет свободное время, чтобы узнать задолженность, проверить запрет на выезд из России, а также запрет на въезд в страну.

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Существует масса причин, по которым возможен запрет на въезд в Россию в отношении иностранцев. Поводом может стать неоднократное привлечение к административной ответственности, а также указание ложных сведений во время оформления документов. Кроме того, причиной может стать отсутствие медицинского полиса, а также нарушение санитарных, таможенных норм. А еще – наличие судимости, которая еще не снята, не погашена. Также причиной может стать действующее выдворение иностранца из страны по различным причинам.

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Судебные приставы устанавливают запрет на выезд из России при одновременном наличии нескольких оснований. Если есть исполнительный документ, где указаны обязательства гражданина, если размер задолженности составляет не менее десяти тысяч рублей либо неимущественная обязанность.

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