Для того чтобы приобрести автомобиль, важно грамотно оформить покупку, а также все необходимые документы. На сайте https://infoshiny.ru/ вы сможете узнать много важной и полезной информации на INFO SHINY. Информационный портал предоставляет только свежие и актуальные новости в мире шин. Здесь вы сможете скачать бланк договора купли-продажи авто 2020 года.

В этом году отменили такой документ как справка-счет – он предполагал оплату одного процента от стоимости купленного авто. Подтверждение фактического перехода прав на собственность теперь осуществляется, когда оформляется договор купли-продажи атвомобиля. Вы сможете скачать договор купли-продажи автомобиля 2020 бланк и узнать, как правильно заполнить договор. для вас – образец и правила заполнения бланка.

Из особенностей следует выделить отмену принудительных сборов в пенсионный фонд вместе с налогами на доходы физических лиц. Есть одно условие – такая сделка должна быть первой с бывшим в использовании авто за календарный год.

Отсутствует обязательная оценка и исследования экспертизы при процессах регистрации авто или перерегистрации. Снижена сумма госпошлины, вносящаяся при нотариальном удостоверении. Возможно сохранение автомобильных знаков даже в случае смены владельца авто. Транспортное средство без труда можно зарегистрировать в любом регионе и области, без привязки к месту регистрации нового либо старого владельца авто.

Что касается обязательных платежей, то здесь остались оплаты за техпаспорт, а также номерные знаки. услуги сервисного центра и экспертизы, если в этом есть необходимость.

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