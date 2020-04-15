Желание накормить ребенка до отвала негативно сказывается на его здоровье. Перенасыщение организма веществами, которые он не может сразу вывести, ведет к появлению болезней. Самое время обратиться к канонам церкви.

Питание и дети

Люди, следующие канонам православного христианства здоровее обычного человека. Это объясняется системой организации режима питания в церковном календаре.

Большинство заболеваний провоцируется избыточным поступлением пищи в организм, и происходит это еще в детстве, когда заботливые родители пытаются заставить съесть как можно больше еды. Это объясняется тем, что тело ребенка не способно справиться с изобилием поступающих в него веществ. Насилие в питании детей – враг здоровья.

Человеческий организм – сбалансированная система органов и их систем. При загруженности работой какого-либо органа или остановке выполнения его функций часть обязанностей способны взять на себя другие органы. Большое количество необходимой, на первый взгляд, пищи перетягивает все силы детского тела на переваривание, усвоение и выведение поступаемых веществ. Таким образом, иммунная система становится более уязвима.

Помимо этого, скорость метаболических процессов в таких случаях бывает ниже, чем скорость поступления питательных веществ. Накапливаясь в организме, они засоряют тело и начинают отравлять юное существо. Это провоцирует нарушения в органах и их системах, что приводит к возникновению различных заболеваний у маленького человека.

Православие, питание и дети

Каноны православного христианства предполагают наличие постных дней в превалирующем количестве. Пост оказывает благоприятное действие, очищая телесную и духовную оболочку взрослых людей и детей.

Отказ от некоторых продуктов питания во время соблюдения поста ребенком не должен пугать родителей. Потеря сил и здоровья им не грозит. Наоборот, в ходе наблюдений выявлено, что болеющие или неболеющие дети, соблюдающие пост, имеют более хорошее физическое здоровье и отличное самочувствие по сравнению с ребятами, не придерживающимися предписаниям постных дней. Также у больных детей прослеживается тенденция к медленному, но верному выздоровлению при следовании требованиям поста.

Постная пища хорошо усваивается в человеческом организме и благословлена самим Господом. Чтобы ребенок привык к посту, важно с раннего возраста приучать ребенка к церкви и молению, составлять рацион питания в соответствии с рекомендациями постного периода. Семья, где родители – верующие православные христиане, чтущие каноны и заповеди Божьи, вместе с отпрысками ходят в церковь, молятся и постятся, будет обладать крепким физическим и психическим здоровьем и защищена благодатью Божией.

Не постящийся отрок может обладать слабыми мышцами и наличием большого количества подкожной жировой клетчатки, их иммунная система ослаблена и подвержена риску болезни, а психика неустойчива к нагрузкам в общеобразовательных учреждениях. Они склонны к нервным срывам, стрессам и депрессиям, раздражительности и плаксивости.

Дитя должно приучаться к посту постепенно и с индивидуальным подходом. Для больных детей и инвалидов учением Божиим предусматривается послабление по Апостольскому правилу №69.

Как исцелить больного ребенка

Здоровье человек получает не от греха чревоугодия, а от служения Всевышнего. Благодать от Отца Небесного, получаемая через очищение души и тела, укрепляет любого человека и физически, и духовно. Молитвы, посты, таинства Покаяния и Причащения способны очистить тело и дух.

Регулярное соблюдение поста (перед этим необходимо посоветоваться со священнослужителем о послаблении для болящего, если требуется), молитвы родителей вместе с ребенком и таинства в стенах храма Божьего наделят невинное существо благодатной помощью и силой Создателя. Особенно сильна молитва матери о здравии собственного ребенка, сборник молитв можно посмотреть здесь.