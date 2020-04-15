Если планируется оставить деревянный пол, то он шлифуется (циклюется), зачищается и покрывается лакокрасочным материалом. И работы с полом готовы.



Если планируется поверх деревянного пола стелить паркет, ламинат или иное напольное покрытие, то производятся работы по их монтажу.



Reformas baños в панельной квартире.



Современные многоквартирные дома имеют бетонный пол. Как и любой материал, бетон тоже имеет свойство разрушаться, не говоря уже о напольном покрытии с бетонным полом.



Работа по ремонту бетонного пола производится с демонтажа старого напольного покрытия (линолеум, виниловые панели, плитку или иное). Далее оценивается состояние бетонного покрытия и может происходить несколько развитий плана работ:



новая стяжка пола;



зачистка старого бетонного пола.



1. Reformas integral Barcelona — cтяжка пола. Если состояние бетонного пола неудовлетворительное или имеются сильные перепады, то следует сделать стяжку пола. Стяжка пола бывает: сухая, полусухая или мокрая – это зависит от используемых материалов.



Для сухой стяжки используют керамзит, поверх которого стелятся гипсоволокнистые плиты. Плюсы сухой стяжки пола: оперативность и легкость выполнения работ, а так же утепление пола.



Для полусухой стяжки пола используют цементный раствор с низким содержанием воды. Плюсы: скорость высыхания больше и менее трудоемкий процесс выравнивания, чем при использовании мокрой стяжки.

Для мокрой стяжки пола применяют два варианта:



Классический – цементный раствор, с добавлением керамзита для утепления;



Современный – наливные полы (3D полы), полимерные смеси или самонивелирующиеся полы.



При выборе мокрой и полусухой стяжки пола необходима:



предварительное грунтование пола;



предварительная гидроизоляция пола, чтобы избежать протекания влаги.



Если выбран вариант с 3D полом, то дальнейшие работы не требуются, так как данный пол уже является дизайнерской частью ремонта. В некоторых случаях такие полы покрывают специальным лакокрасочным материалом.



2. Зачистка старого бетонного пола необходима для качественного монтажа напольного покрытия. Зачистка производится методом шлифования, т. е. удалением верхнего слоя бетона. Шлифование бывает мокрое и сухое. Мокрое шлифование бетонного пола – использование абразивных материалов различной зернистости. Реже используется, чем сухое. Сухое шлифование бетонного пола – быстрый способ с постоянным контролем степени шлифования. Но и есть основной минус – это пыль.



После работ с бетонным полом производится монтаж напольного покрытия. Для бетонных полов подходит множество различных покрытий от линолеума до керамической плитки или уникальных современных материалах.

Источник: https://1reformas.com/reformas-banos/