Все имеет свое начало и свой конец. Но как не крути все начинается с женщины. У каждой культуры, народа есть божественное женское начало. Например, у славян – Богородица, а у тюркских народов праматерью всего является Аллат. Богиня Умай, или «Великая белая мать», «богатая», «добрая мать», которая живет в океане. Благодаря технологиям, удалось собрать множество данных о божестве. Например, изображения божества с кругом (предположительно – Солнце) и полумесяцем в руках. Знак полумесяца и Солнца (круга) над ним является оберегом для многих. Встретить его можно у всех цивилизаций, на всех континентах.

Что означают каждый из символов? Круг – человеческая душа, а полумесяц, который похож на пиалу – чаша сил божества Аллата. Интересно, что полумесяц относится к самым древним рабочим 18 знакам. Вот и объяснение, почему, мы называем символ «АллатРа»: ранее Создателя Всего называли – Ра. А так как это женское начало, и как уже обозначали – праматерь всего – Аллат, поэтому и АллатРа.

То, что пока что остается загадкой – это вопрос, почему же, наши предшественники с такой огромной любовью относились к женским образам Богов. Тем более эта любовь прослеживается еще давних времен (664 год до нашей эры) – возможно даже со времен зарождения Вселенной. Ведь те же археологические раскопки не раз уже подтвердили эту преданность колоссальным наличием статуэток с изображением женщин, украшений, со скрытыми сакральными символами.

У разных исследователей термин «Умай» имеет разное значение. Например, это и богиня покровительница, и кут, счастье. Так как тюркские народы считали, что в человеке есть пять элементов: дух умершего (кермес), дыхание (тын), призрак-двойник (сюр), и жизненная сила (кут). Они даже считали, что кут — это синоним Умай. Изначально она была покровительницей детей, а вскоре и ангелом-хранителем у взрослых. Детальнее прорабатывая исторические данные, понимаем, что она также способствовала рождению человека, но в духовном смысле. То есть переродиться, стать бессмертным душей. Описывая богиню, тюркский народ описывал ее как огонь, что символизировало чувство внутренней любви.

Использовав в своих описаниях огонь, различные народы придавали ему значение не такого, что обжигает, а такого, что зарождает жизнь, как настоящая первоначальная энергия всего живого.

Вспомнив символ АллатРа, и взглянув на исторические фрески, иконы разных народов, понимаем, что все изображения важных богинь имели поднятые вверх руки – как тот же полумесяц, а голова – круг. Оранта (поза молящейся) – поднятые руки, символ АллатРа, знаний, воссоединение личности и ее души.

Символ Оранты это ничто иное, как обозначение любви Праматери ко всему живому. Это чаша любви – едина для всех времен и народов, дающая всем начало и жизнь. Дающая поддержку и силу не в храмах, а являясь вечной батарейкой внутри каждого из нас.

Больш информации в исследовании на портале АллатРа Вести.