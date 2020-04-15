Комплекс изыскательских работ, необходимых для разработки проекта строительства

Перед тем как начнется проектирование строительного объекта, на территории будущего строительства компанией «Рязань-Гео» выполняется комплекс инженерно-изыскательских работ. Среди основных его компонентов – инженерно-геодезические изыскания для строительства, геология и экология земельного участка.

Геодезические работы по разметке границ участка и топосъемке

Начинать проектно-изыскательские работы лучше всего с разметки границ застраиваемой территории в соответствии с кадастровой и градостроительной документацией. Вынос в натуру границ или межевание земельных участков – геодезическая услуга, заключающаяся в размещении на местности, вдоль границы участка, специальных знаков, отмечающих ее контур. Точное расположение границ можно установить только с помощью геодезических измерений. Угловые (поворотные) точки границы отмечаются путем привязки их к пунктам местной геодезической сети или другим характерным точкам территории, координаты которых доподлинно известны. После выносных работ бригадой геодезистов компании «Рязань-Гео» производится топографическая съемка земельного участка и составляется план, на который наносятся объекты геодезической ситуации, а также формы рельефа.

Инженерно-геологическая разведка территории

Одновременно с топосъемочными работами или непосредственно после их окончания выполняются инженерно-геологические изыскания для строительства, и составляется технический отчет, в котором описываются результаты проведенных исследований, а также сделанные на их основе выводы. Кроме подробной пояснительной записки, в техотчете содержится ряд приложений:

инженерно-геологические и гидрогеологические карты;

картограммы распределения физико-механических свойств грунта по площади;

геологические разрезы по одному или нескольким показательным профилям;

описание пройденных горных выработок (литологические колонки разведочных скважин).

Изучение экологической обстановки в районе строительной площадки

Проводимые компанией «Рязань-Гео» на участке проектирования инженерно-экологические изыскания для строительства заключаются в сборе и анализе информации о действующих на данной территории экологических ограничениях, а также о естественных и техногенных условиях района размещения строительной площадки: