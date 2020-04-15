Преимущества полимерной композитной доски: свойства террасной доски из ДПК

Полимерная композиционная доска стала весьма популярной не так давно, но является весьма востребованной. Все дело в ее уникальных веществах, входящих в состав и особенности производства. Производят ее с помощью прессования или литья. В процессе изготовления используют термопластичный полимер, который смешивается с измельченной древесиной. После этого добавляют необходимый краситель и эко добавки для стабилизации. Так получается усовершенствованная полимерная композитная доска, которую можно приобрести на специализированном сайте. Так, благодаря удобному интерфейсу, каждый клиент может запросто оформить заявку и связаться с менеджерами в онлайн для уточнения абсолютно всех интересующих вопросов.

Особенности производственного процесса

Для производства такого материала используется древесина в основном хвойных пород деревьев. Качественная террасная доска должна содержать не менее пятидесяти процентов измельченной древесины. В противном случае доска будет сильно впитывать воду, что приведет набуханию и деформации покрытия.

Основные преимущества использования строительного материала

Среди главных достоинств применения стройматериала, следует отметить следующие:

доски создается однородного цвета или же как имитирует дерево;

материал защищен от насекомых и вредителей;

незначительно выгорает на солнце;

влагостойкий материал;

огонь не воздействует на материал. Доска не горит;

не нужно обновлять покрытие;

соленая вода, различные химические вещества не воздействуют материал;

безвреден для здоровья;

в ходе использования не скользит и не оставляет заноз;

высокая прочность материала;

способен вынести низкие температуры;

Такой материал, как доска композит можно использовать в самых сложных климатических условиях. Чаще всего композитные доски применяют для устройства беседок, террас, причалов, пирсов, летних кафе и так далее. Полимерная композиционная доска имеет срок эксплуатации около 50 лет. При этом практически не теряет внешнего вида.