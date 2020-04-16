В последнее время большой популярностью стали пользоваться микрозаймы на карты либо же иные электронные кошельки, и в этом нет ничего удивительного. Просто в жизни бывает, возникают такие ситуации, когда внезапно необходима определенная сумма денег, а взять их негде. В любом случае, киви микрозайм дает возможность многим без проблем воспользоваться своими услугами и совершенно под выгодные проценты и в хорошие сроки взять ту сумму, которая необходима.

Ведь для того, чтобы взять кредит в банке нужно собрать определенный пакет документов и потратить немалое количество времени. Да и не всегда банк может одобрить получение кредита.

Особенности займов на Киви-кошелек

Многие люди в нынешнее время имеют кошелек в современной платежной системе под названием «QIWI». И в этом нет ничего удивительного. Просто, такая платежная система считается удобным средством для того, чтобы осуществлять платежи, использовать деньги перекидывая их через электронную форму. Только мало кто знает, что теперь возможно заполучить кредитные средства на Киви-кошелек.

Займ на кошелек представляет собой простейший микрокредит. Но финансовые средства переводятся кредитором конкретно в электронном виде через эту платежную систему. Это очень удобно тем, что оформить микрокредит и получить необходимую сумму денег в нужное время. И при этом нет необходимости никуда выходить из дома.

Особенности микрозаймов

Получение займов на киви-кошелек имеет такие следующие преимущества:

быстрое получение микрокредита;

погашение кредита разными способами;

продления срока действия кредитования;

вывод средств на банковскую картку;

пониженные требования к заемщикам.

Только важно учесть тот факт, что микрозаймы на киви-кошелек имеют еще и некоторые минусы. К ним стоит отнести высокую ставку процентов. Хотя если взять все плюсы, то этот минус ничто. Ведь только таким образом можно быстро получить необходимую сумму денег.

При выборе микрокредита многие не учитывают тот факт, что существует определенный срок его погашения. Каждому заемщику важно учитывать, то если своевременно не погасить взятую сумму, то сверх этого срока начнет начисляться пеня, которая будет с каждым днем только возрастать.